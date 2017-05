Kanser hastaları için birebir

Türkiye’de yeni yeni mutfaklara girmeye başlayan İstiridye mantarı, birçok hastalığa iyi geliyor. Doğada kavak ve kayın gibi ağaçların gövdelerinde yetişen, İstiridye şeklinde olması nedeniyle “İstiridye mantarı” ismini de almış, kültür ortamında yetiştirilebilen ender türlerden bir tanesi. Özellikle son yıllarda Türkiye’de ilgi gören bu mantar, besin değeri ve faydalarıyla ciddi talep meydana geliyor.

Eskişehir’de kültür ortamında İstiridye mantarı yetiştiriciliği yapıp, bunun ticaretini yaklaşık 2 yıldır sürdüren Mutlu Şahin, mantar hakkında bilgiler vererek, İstiridye mantarının yetiştirilme sürecinden ve faydalarından bahsetti. Şahin, “Yetiştirmesi biraz zahmetli ama çok lezzetli, çok sağlıklı bir mantar. İçerisinde birçok vitamin ve protein barındıran kırmızı etten protein olarak 2 kat daha fazla olan bir mantar. Bunu hastalar, vejetaryenler da kullanıyor. Mutfağımıza yeni giren bir mantar çeşidi şu an ancak hızla yaygınlaşmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kültür ortamında yetiştirilen İstiridye mantarı hakkında bilgi almak için öğrencilerle birlikte sera alanına gelen Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rasime Demirel, İstiridye mantarının özelliklerine de değinerek, “İstiridye mantarı, şapkalı mantar grubundan bir mantar. Yenebilen bir mantarlar arasında yer almaktadır. Tabii ki hızlı bir şekilde yetişiyor olması ve besin kaynağı olarak da çok lüks bir ortama ihtiyaç duymaması nedeniyle üreticiler tarafından çok sık tercih edilen mantar grubundan bir tanesidir. Peki, biz neden tüketme ihtiyacı duyuyoruz? Bütün mantarlar hücre yapısında bulunan betaglukan adını verdiğimiz bir madde bulunmaktadır ve bu madde bizim sindirim sistemimizi her daim ayakta tutmaya yarayan bir maddedir. Bu nedenle mantarlar bizim değerli bir besin kaynağıdır. Özellikle kanser hastaları için… Onlar, her an çevresel faktörlerden her türlü enfeksiyonu kapma eğilimdedirler, bahsettiğim konulardan dolayı mantarın tüketilmesi vücudu sürekli zinde tutacak bir maddedir ve bu hastaların sorunlarını engellemeye yardımcı olur. Ama bir kere değil düzenli olarak tüketimi gerekir” dedi. İHA