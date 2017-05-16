Kanser hastaları için birebir

Türkiye’de yeni yeni mutfaklara girmeye başlayan İstiridye mantarı, birçok hastalığa iyi geliyor. Doğada kavak ve kayın gibi ağaçların gövdelerinde yetişen, İstiridye şeklinde olması nedeniyle “İstiridye mantarı” ismini de almış, kültür ortamında yetiştirilebilen ender türlerden bir tanesi. Özellikle son yıllarda Türkiye’de ilgi gören bu mantar, besin değeri ve faydalarıyla ciddi talep meydana geliyor.

Eskişehir’de kültür ortamında İstiridye mantarı yetiştiriciliği yapıp, bunun ticaretini yaklaşık 2 yıldır sürdüren Mutlu Şahin, mantar hakkında bilgiler vererek, İstiridye mantarının yetiştirilme sürecinden ve faydalarından bahsetti. Şahin, “Yetiştirmesi biraz zahmetli ama çok lezzetli, çok sağlıklı bir mantar. İçerisinde birçok vitamin ve protein barındıran kırmızı etten protein olarak 2 kat daha fazla olan bir mantar. Bunu hastalar, vejetaryenler da kullanıyor. Mutfağımıza yeni giren bir mantar çeşidi şu an ancak hızla yaygınlaşmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘Düzenli olarak tüketilmelidir’