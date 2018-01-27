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Kanser ilaçları, ilaç sektörünü uçuracak!

Danışmanlık şirketi KPMG Türkiye'nin hazırladığı İlaç Sektörel Bakış 2018 raporuna göre, dünyada 2016’da toplam ilaç pazarının yüzde 11.7’sini oluşturan kanser ilaçlarının payı 2022’de yüzde 17.5’e çıkacak. 2016’da 93.7 milyar dolar değerinde satış hacmine sahip pazarın, 2022’de 192.2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

27 Ocak 2018 Cumartesi 18:43
Kanser ilaçları, ilaç sektörünü uçuracak!

RECEP BAHAR/DETAY HABER

KPMG Türkiye, İlaç Sektörel Bakış 2018 raporunu açıkladı. Raporda sektörün 2017’deki performansı ve 2018 beklentileri değerlendirildi.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) 2016 sonu verilerine göre büyüklüğü 1.1 trilyon dolara ulaşan dünya ilaç pazarı başlı başına bir ekonomi.

Dünyada kullanılan ilaçların yarısı 314 milyon nüfuslu ABD'de tüketiliyor!

ABD, Çin, Japonya, Almanya ve Fransa dünya ilaç endüstrisinin diğer 4 büyük pazarı durumunda. Türkiye ise pazar büyüklüğü açısından 16’ncı sırada yer alıyor. Rapor, onkoloji (kanser) ilaçları satış hacminin iki kat büyüyeceğini ortaya koyuyor.

Rapora göre, 2016 yılı sonunda küresel ilaç pazarının yüzde 11.7’sini oluşturan onkoloji ilaçları, 2022’de yüzde 5.8’lik artışla toplam pazar payını yüzde 17.5’e yükseltecek.

Bu ilaçların satış hacmi de 2016 ile 2022 yılları arasında iki katına ulaşacak. 2016’da 93.7 milyar dolar harcanan onkoloji ilaçları için 2022’de harcanması beklenen miktar 192.2 milyar dolar…

Diyabet ilaçları da büyük pazar

Dünya ilaç pazarında satışta büyümesi beklenen tedavi alanlarının ikinci sırasında anti-diyabetikler yer alıyor. Anti-diyabetik ilaç satışlarının 2022 yılında yüzde 5’e yakın bir artış göstermesi, buna karşılık bu ilaçların pazar payının yüzde 5.4’ten yüzde 5.3’e düşmesi bekleniyor.

Tedavi alanlarına göre üçüncü sırada romatizma ilaçları var. Romatizma ilaçlarının pazar payı 2016 yılında yüzde 6.6 iken bu oran da 2022’de yüzde 5’e gerilemiş olacak.

Yeni ilaç geliştirmek pahalı

Sektörde en büyük sıkıntı yeni ilaç geliştirmek olarak öne çıkıyor. Bugün bir yenilikçi ilaç molekülünün geliştirilmesi 10-15 yıl alıyor ve yaklaşık 2 milyar dolara mal oluyor. Bu nedenle tüm dünyada Ar-Ge ilaç sektöründeki en kritik konu.

Yeni ürün geliştirmenin tüm dünyada en büyük düşmanı olan maliyet ve ekonomik belirsizlikler, tüm sektörlerde olduğu gibi ilaç sektörü firmalarını da temkinli davranmaya itiyor.

Türkiye ilaçta dışa bağımlı

Ülkemizde de ilaç tüketimi her geçen yıl artıyor. 2016’nın ilk altı ayında 10.2 milyar TL’lik satış yapılırken, 2017’de 11.9 milyar TL’lik satış yapıldı. Ancak kutu satış adetlerinde yüzde 1.1 oranında azalma gerçekleşti.

2010 yılından beri 31 bin seviyesinde seyreden sektörde istihdam edilen kişi sayısı 2016 ve 2017 yıllarındaki çift haneli büyüme rakamlarına paralel olarak arttı ve 34 bin seviyesine yaklaştı.

Sektörde istihdam edilen kişilerin yaklaşık 1.000’i Ar-Ge faaliyetlerinde çalışıyor.

İlaç sektörü öteden beri Türkiye’de dış ticaret açığının yüksek olduğu bir sektör. Dış ticaret açığının yaklaşık yüzde 6’sı ilaç sektöründen kaynaklanmakta.

Türkiye’de üretilen ilaçların bile yüzde 80 civarındaki hammaddeleri ithal edilmekte. 2017 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 20’ler seviyesinden yüzde 16,5 seviyelerine düşmüştü.

Son Güncelleme: 28.01.2018 01:54
Anahtar Kelimeler:
SağlıkTürkiyeKanser IlaçlarıKanser
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