Karatay'dan diyabet çıkışı

Prof. Dr. Canan Karatay, genetik ve iyileşmez söyleminin unutulması gerektiğini vurgulayarak, "İlaca mahkum olmuş, 'ölene kadar bu ilaçları içeceksin' diye beyinleri yıkanmış diyabet hastalarının ve diğer kronik dejeneratif hastalıklardan muzdarip insanların, bu hastalıkların kalıcı olarak tedavi edilebileceğini ve ilaçlardan kurtulabileceğini bilmek en insani haklarıdır. Yani başta diyabet olmak üzere tüm kronik dejeneratif hastalıklar iyileştirilebilir" şeklinde konuştu.

Kan şekeri ve insülin hormonunun kanda uzun süre yüksek seyrederse mikropsuz kronik yangın başlayacağını aktaran Karatay, iyileşmenin yolunun kan şekerini düşürüp, insülin direncini kırmaktan geçtiğini dile getirdi.