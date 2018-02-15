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Karatay'dan diyabet çıkışı

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, tıbbın objesi insan olan tek sanat olduğunu belirterek, her hastanın kendine has kişiliği ve özelliğinin bulunduğunu söyledi.

15 Şubat 2018 Perşembe 13:49
Karatay'dan diyabet çıkışı

Prof. Dr. Canan Karatay, genetik ve iyileşmez söyleminin unutulması gerektiğini vurgulayarak, "İlaca mahkum olmuş, 'ölene kadar bu ilaçları içeceksin' diye beyinleri yıkanmış diyabet hastalarının ve diğer kronik dejeneratif hastalıklardan muzdarip insanların, bu hastalıkların kalıcı olarak tedavi edilebileceğini ve ilaçlardan kurtulabileceğini bilmek en insani haklarıdır. Yani başta diyabet olmak üzere tüm kronik dejeneratif hastalıklar iyileştirilebilir" şeklinde konuştu.

Kan şekeri ve insülin hormonunun kanda uzun süre yüksek seyrederse mikropsuz kronik yangın başlayacağını aktaran Karatay, iyileşmenin yolunun kan şekerini düşürüp, insülin direncini kırmaktan geçtiğini dile getirdi.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 16.02.2018 04:52
Anahtar Kelimeler:
Canan KaratayDiyabetşeker
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