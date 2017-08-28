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Karayemiş hücreyi yeniliyor

Doğu Karadeniz’de bol miktarda yetişen ve yüksek oranda antioksidan içeren karayemişin diyabette ve kanser tedavisinde etkili olduğu, vücutta hücre yenilenmesi sağladığı açıklandı

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Karayemiş hücreyi yeniliyor

Doğu Karadeniz’de bol miktarda yetişen ve yüksek oranda antioksidan içeren karayemişin tam bir şifa kaynağı olduğu açıklandı. 

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İslam, taflan olarak da bilinen karayemişin özellikle şeker hastaları için önemli bir sağlık kaynağı olduğuna dikkat çekti. Karayemiş meyvesinin diyabette ve kanser tedavisinde etkili olduğunun belirlendiğini kaydeden Prof. Dr. Ali İslam, “Karayemiş meyvesi yaygın Karadeniz Bölgesi'nde diyabet için bitkisel tedavi olarak kullanılır. Meyveler önemli miktarda antioksidan içerir. Bu durum pek çok çalışmalar ile bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Karayemişin antidiyabetik etkilerinin araştırılması üzerine İstanbul Üniversitesi ile fareler üzerinde bir çalışma yürüttük. Çalışmalar sonunda karayemiş meyvelerinin, deneysel diyabet ve onun komplikasyonlarının gelişmesine karşı koruyucu etkileri olduğu ortaya çıktı” dedi.
Araştırmalar sonucunda 1 kilogram karayemişte 2 bin 215 ml potasyum, 55 ml sodyum, 179 ml magnezyum, 153 ml kalsiyum, 0.9 ml bakır, 1.9 ml çinko, 8.3 ml demir ve 24.2 ml mangan tespit edildiğini kaydeden Prof. Dr. İslam, “Karayemişin antioksidan kapasitesinin de oldukça yüksek olduğu tespit edildi. Karayemişten elde edilen antioksidanlar vücudu ultraviyole ışınlar, radyasyon, tarım ilaçları yanmış gıdalar, katkı maddeleri, sigara, alkol, egzoz dumanı ve stres gibi çevresel faktörlerin oluşturduğu oksitadif zararlara karşı vücutta hücre yenilenmesi sağlar” diye konuştu.
Prof. Dr. Ali İslam, karayemişin ticari değerinin de yüksek olduğuna dikkat çekerek kapama karayemiş bahçelerin kurulmasını tavsiye etti. İHA
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