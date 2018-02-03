Kireçlenmeye sebep olan kötü alışkanlık

Halk arasında kireçlenme olarak adlandırılan “artroz” veya “osteoartrit” hastalığının, toplumda yaygın bir hastalık olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Yonca Bavlı Eren, toplumda sık yapılan el çıtlatmalarının da ilerleyen dönemlerde kireçlenmeye sebep olduğunu söyledi.

Uzm. Dr. Yonca Bavlı Eren, kireçlenmeye eklemlerde meydana gelen aşınma ve yıpranmanın neden olduğunu aktardı. Kemiklerin birbirine bağlandığı eklemlerde; karşılıklı kemik yüzeylerinin üzerini kaplayan, ağrısız ve kaygan hareketi sağlayan eklem kıkırdağının bulunduğunu anlatan Uzm. Dr. Eren, genellikle 50 yaşından sonra ortaya çıkan hastalığın ilaç, fizik tedavi, egzersiz, eklem içi uygulamalar ve cerrahi ile tedavi edilebildiğini söyledi.

Kireçlenme konusunda yanlış bir inanışa da dikkat çeken Uzm. Dr. Eren, "Toplumda eklemlerde kireç birikmesi gibi bir inanış var. Bu doğru değil. Kireçlenme yaş, kalıtımsal nedenler, yıpranma ve aşınma, kemik eklemi etkileyen diğer hastalıklardan dolayı oluşur. Ağrı, tutukluk, eklem hareketlerinde kısıtlanma ile kendini gösterir.

Fizik muayene, radyolojik tetkikler, kan testleri, eklem sıvısı incelemesi ile teşhisi konur. İlaçla, fizik tedavi yöntemleriyle, egzersiz, eklem içi uygulama ile hasar ilerlemesi önlenebilir ve gerekirse ileri dönemde cerrahi müdahale ile tedavi edilir" diye konuştu.

‘Eklem kıkırdaklarına zarar veriyor’

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Yonca Bavlı Eren, toplumda çok sık yapılan el çıtlatmalarının zararlı olduğunu söyledi. El çıtlatmalarının, eklemde kireçlenmeye neden olabileceğine vurgu yapan Uzm. Dr. Eren, "Pek çoğumuzun sık yaptığı yanlış bir davranış var.

O da el çıtlatma. Biz kesinlikle el çıtlatmayı istemiyoruz. Çünkü el çıtlatma, eklem kıkırdaklarına ciddi zarar verir.

Kişide kireçlenmeye neden olur. Uzun süre diz üzerinde oturmak, çok merdiven inip çıkmak nasıl dizimize hasar veriyorsa el çıtlatmak da öyledir. Alıştıkça çıtlama yaparsınız ve çıtlatma yaptıkça, eklemin kenarındaki sinoviyal dokuda yırtıklar ve baloncuklar oluşturuyorsunuz. Bir süre bu sizi rahatlatıyor ama sonra siz yine el çıtlatma ihtiyacı hissediyorsunuz.

Sonuçta kendi elinize zarar veriyorsunuz. Eklem egzersizleri yapın ama asla ellerinizi çıtlatmayın" diye konuştu.

İHA