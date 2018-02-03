Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118119
ALTIN
161.430
DOLAR
3.7638
STERLİN
5.3305
EURO
4.6843

Kireçlenmeye sebep olan kötü alışkanlık

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Yonca Bavlı Eren, çıtlatılan parmakların eklem kıkırdaklarına ciddi zararlar verdiğini belirterek, “Toplumda sık yapılan el çıtlatmaları, ilerleyen dönemlerde kireçlenmeye sebep oluyor” dedi

03 Şubat 2018 Cumartesi 16:46
Kireçlenmeye sebep olan kötü alışkanlık

Halk arasında kireçlenme olarak adlandırılan “artroz” veya “osteoartrit” hastalığının, toplumda yaygın bir hastalık olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Yonca Bavlı Eren, toplumda sık yapılan el çıtlatmalarının da ilerleyen dönemlerde kireçlenmeye sebep olduğunu söyledi.

Uzm. Dr. Yonca Bavlı Eren, kireçlenmeye eklemlerde meydana gelen aşınma ve yıpranmanın neden olduğunu aktardı. Kemiklerin birbirine bağlandığı eklemlerde; karşılıklı kemik yüzeylerinin üzerini kaplayan, ağrısız ve kaygan hareketi sağlayan eklem kıkırdağının bulunduğunu anlatan Uzm. Dr. Eren, genellikle 50 yaşından sonra ortaya çıkan hastalığın ilaç, fizik tedavi, egzersiz, eklem içi uygulamalar ve cerrahi ile tedavi edilebildiğini söyledi.

Kireçlenme konusunda yanlış bir inanışa da dikkat çeken Uzm. Dr. Eren, "Toplumda eklemlerde kireç birikmesi gibi bir inanış var. Bu doğru değil. Kireçlenme yaş, kalıtımsal nedenler, yıpranma ve aşınma, kemik eklemi etkileyen diğer hastalıklardan dolayı oluşur. Ağrı, tutukluk, eklem hareketlerinde kısıtlanma ile kendini gösterir.

Fizik muayene, radyolojik tetkikler, kan testleri, eklem sıvısı incelemesi ile teşhisi konur. İlaçla, fizik tedavi yöntemleriyle, egzersiz, eklem içi uygulama ile hasar ilerlemesi önlenebilir ve gerekirse ileri dönemde cerrahi müdahale ile tedavi edilir" diye konuştu.

‘Eklem kıkırdaklarına zarar veriyor’

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Yonca Bavlı Eren, toplumda çok sık yapılan el çıtlatmalarının zararlı olduğunu söyledi. El çıtlatmalarının, eklemde kireçlenmeye neden olabileceğine vurgu yapan Uzm. Dr. Eren, "Pek çoğumuzun sık yaptığı yanlış bir davranış var.

O da el çıtlatma. Biz kesinlikle el çıtlatmayı istemiyoruz. Çünkü el çıtlatma, eklem kıkırdaklarına ciddi zarar verir.

Kişide kireçlenmeye neden olur. Uzun süre diz üzerinde oturmak, çok merdiven inip çıkmak nasıl dizimize hasar veriyorsa el çıtlatmak da öyledir. Alıştıkça çıtlama yaparsınız ve çıtlatma yaptıkça, eklemin kenarındaki sinoviyal dokuda yırtıklar ve baloncuklar oluşturuyorsunuz. Bir süre bu sizi rahatlatıyor ama sonra siz yine el çıtlatma ihtiyacı hissediyorsunuz.

Sonuçta kendi elinize zarar veriyorsunuz. Eklem egzersizleri yapın ama asla ellerinizi çıtlatmayın" diye konuştu.
İHA

Son Güncelleme: 03.02.2018 16:59
Anahtar Kelimeler:
KireçlenmeToplumEklemParmakFizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Uzmanı Yonca Bavlı Eren
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlıklı beslenerek kaliteli yaşlanın
Sağlıklı beslenerek kaliteli yaşlanın
O hastalık daha çok kadınlarda görülüyor
O hastalık daha çok kadınlarda görülüyor
‘Zika’nın sineği var, virüsü yok’
‘Zika’nın sineği var, virüsü yok’
‘Teknoloji bağımlılığı obez yapıyor’
‘Teknoloji bağımlılığı obez yapıyor’
Reflünün az bilinen belirtileri
Reflünün az bilinen belirtileri
Ses kısıklığı tedavisini geciktirmeyin
Ses kısıklığı tedavisini geciktirmeyin
Lazerle göz tedavilerinde yeni dönem
Lazerle göz tedavilerinde yeni dönem
Ege Tıp’tan bir ilk daha
Ege Tıp’tan bir ilk daha
Reflü kalp krizi ile karıştırılıyor
Reflü kalp krizi ile karıştırılıyor

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim