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Kornea naklinde rekor kırdı

Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, son 15 ayda yaptığı 115 kornea nakliyle Türkiye'nin bu alanda en fazla nakil yapan öğretim üyesi unvanını aldı

25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:25
Kornea naklinde rekor kırdı

Meslekte 35. yılını tamamlayan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, yaklaşık 1 buçuk yılda yaptığı kornea nakli sayısıyla Türkiye'nin alanında en fazla nakil yapan öğretim üyesi unvanını aldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından geçen Temmuz ayında 'Teşekkür Belgesi'ne layık görülen Erkılıç’ın bu başarısı, Erciyes Üniversitesi Göz Bankasının açılması çalışmalarına hız kazandırdı.

Başarısını, Meram Tıp Fakültesi Göz Bankasının desteğine ve ekibinin azmine bağlayan Erkılıç, geçen yıl Mayıs ayından bu yana polikliniklerde gerçekleştirilen 154 kornea naklinden 115’ini kendisinin yaptığını söyledi. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 'Teşekkür Belgesi'nin kendisine ve ekibine moral verdiğini dile getiren Erkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında biz hekimler mesleğimizi fedakârlık üzerine kurguladığımız ve bu tür şeylere alışık olmadığımız içi, böyle beklentilerimiz yok. Dolayısıyla hiç aklımıza da gelmemişti.

Ama bakanlığın böyle bir belgeyi İl Sağlık Müdürlüğümüze göndermesi onların da oldukça nazik bir şekilde bizlerden randevu isteyerek Sevgili Sağlık Müdürümüzün yönetimi eşliğinde bize belgeyi takdim etmesi bizi oldukça mutlu etti. Tabii ki bir takım şeylerin karşılığının olduğunu hissettirmek hangi yaşta hangi deneyimde olursa olsun insanlar için güzel şeydir.

‘Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göçer’ der bizim güzel sözlerimiz. Hatta bir de tabii iltifata tabidir bütün marifetler biliyorsunuz. Dolayısıyla bunlar, insanları şevke, iştaha getirmek açısından oldukça güzel bir yaklaşım. O yüzden çok olumlu bulduğumu söyleyebilirim.”

İHA

Son Güncelleme: 25.07.2018 17:26
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