Kortizol hormonu obeziteye yol açıyor

Sonuçları "Obesity" dergisinde yayımlanan çalışmada, İngiltere'nin Londra Üniversitesi Akademisi'nden (UCL) araştırmacılar, saç örneklerini kullanarak vücudun strese karşı salgıladığı kortizol hormonu seviyesini inceledi.

Çalışma, strese bağlı salgılanan kortizol hormonuna birkaç ay daha fazla maruz kalan kişilerin daha kilolu olduğunu gösterdi.

Bilim insanları çalışma sırasında yaşlanmayla ilgili bir araştırmaya katılan 54 yaş ve altındaki 2 bin 527 kişiden 4 yıl boyunca saç örnekleri aldı.

Her katılımcıdan, kafa derisine olabildiğince yakın yerden 2 santimetre uzunluğunda bir tutam saç alan araştırmacılar, bunun, yaklaşık saçın iki aylık uzamasına denk geldiğini belirtti.