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Kronik ağrılarla nasıl baş edilir?

Son zamanlarda pek çok insanın şikayetçi olduğu kronik ağrıların farklı olduğunu belirten Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem, “Bu ağrılar, bir hastalık veya yaralanma düzeldikten sonra da devam edebilir” dedi

13 Mayıs 2018 Pazar 13:44
Kronik ağrılarla nasıl baş edilir?

Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, kronik ağrılarla baş etmek için önemli önerilerde bulundu.

Kronik ağrıların tedavi edilemeyen veya tedavi edilmesi zor olan tıbbi bir durumdan da kaynaklanabildiğini vurgulayan Op. Dr. Kerem Bıkmaz, “Kronik ağrı yorucu ve sinir bozucu olabilir. İşinizi, uykunuzu, duygusal sağlığınızı, aile ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi etkileyebilir. Ancak ağrının üstesinden gelme ve onu kontrol etmenin yolları vardır” dedi.

Op. Dr. Kerem Bıkmaz, son zamanlarda çoğu insanın rahatsız olduğu kronik ağrının sebeplerini ve ağrı ile baş etme yöntemleri konusunda şunları söyledi: “Aşağıdaki adımlar, ağrınızı kontrol etmenize ve rahatlamanıza yardım edecektir:

Ağrı Döngüsünü Bilin: Ağrı döngüsünü kırmak için artan stres, sağlıklı olmayan alışkanlıklar, depresyon ve endişe gibi kronik ağrıda çoğunlukla rastlanan problemlere yönelik adımlar atmalısınız.

Stresi Yönetin: Sizi neyin strese soktuğunu öğrenin ve sonra da yapabildiğinizde stresi azaltmak için harekete geçin. Örneğin gününüzü planlamak, programınızı basitleştirmek, düzenli olmak ve gün boyunca molalar vermek, kronik ağrı ile birlikte gelen stresi yenmede size yardımcı olabilir.

Sağlıklı Alışkanlıklara Devam Edin: Tıbbi durumunuz ne olursa olsun, elden geldiğince sağlıklı olmak önemlidir. Kronik ağrınızla uğraşırken sağlıklı alışkanlıkları sürdürmek özellikle çok önemlidir.

Egzersiz Yapın: Egzersizin ağrıyı kötüleştirdiği yaygın bir inanıştır. Gerçekte egzersiz ağrıyı azaltabilir, depresyon ve endişeyi hafifletebilir. Aktivite, ruh halinizi ve tüm sağlığınızı da iyileştirebilir.

Uykusuz Kalmayın: Çoğu insan, dinlenmiş hissetmek için gecede yedi sekiz saatlik uykuya ihtiyaç duyar. Bol bol uyumanız günü karşılamak için size gereken enerjiyi sağlayacaktır. Uyumaya yardımı olması için birtakım iyi uyku alışkanlıkları geliştirin.

İyi Beslenin: İyi beslenmek, bedeninize ve zihninize çalışmaları için ihtiyaç duydukları yakıtı sağlar. Sağlıklı bir beslenme tarzı izlemek için bir anlaşma yapmanız ve buna sıkıca uymanız, fiziksel sağlığınızın ve iyi hissetmenizin kontrolünü ele geçirmeye yardım edebilir.

Temponuzu Ayarlayın: Kronik ağrısı olan birçok kişi için ağrı her zaman aynı değildir. Bazı günler diğer günlerden daha iyi hissedebilirsiniz. İyi günlerde kendinize çok fazla yüklenmemeye dikkat edin. Aşırı yüklenme, sonraki günlerde ağrınızı ve rahatsızlığınızı artırabilir.

Gevşemeyi Öğrenin: Gevşemek, huzurlu olmak veya dinlenmekten daha fazlasıdır. Gevşemek, gerginliği bedeniniz ve zihninizden çıkarıp atmaktır. Rahat solunum veya kademeli kas gevşemesi gibi gevşeme tekniklerini çalışmak, kronik ağrınızı kötüleştirebilecek stresi hafifletmeye yardımcı olabilir.”
İHA

Son Güncelleme: 13.05.2018 16:46
Anahtar Kelimeler:
BeslenmeKronikAğrı
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