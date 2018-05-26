Kronik öksürük tedavi edilmeli

Öksürük, her ne kadar zorlayıcı, rahatsız edici bir durum olsa da aslında solunum sistemini temizleyen önemli bir savunma mekanizması durumunda. Genellikle sonbahar ve kış aylarında üst solunum yollarındaki sorunlara bağlı olarak sıklığının arttığı görülüyor. Ancak bu semptomun belirli bir mevsimi bulunmuyor.

Çünkü öksürük; zatürreeden akut ve kronik bronşite, tüberkülozdan akciğer tümörlerine kadar akciğerlere bağlı neredeyse tüm sorunlarda ortaya çıkabiliyor. Bununla birlikte sinüzit, çeşitli alerjik hastalıklar ve kalp yetersizliği gibi akciğere bağlı olmayan hastalıklarda da öksürükten şikâyet edilebiliyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hülya Yolaçan, 8 haftadan uzun süren ve önemli bir hastalığa işaret edebilen kronik öksürüğün en sık sebebinin sigara kullanmak olduğunu hatırlattı.

İnatçı öksürüğün nedenleri

Erken evrede belirti vermeyen akciğer tümörlerinin nadir olmakla birlikte inatçı öksürük yapabildiğini hatırlatan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hülya Yolaçan, “Bu kişilerde öksürük genellikle balgamlı veya kuru şekilde ortaya çıksa da bazı kişilerde öksürükle birlikte kanlı balgam da görülebiliyor.

Yaşam kayıpları açısından da son derece önem taşıyan akciğer kanserinin tüm semptomlarının ciddiye alınması ve hemen hekime başvurulması gerekiyor. Öksürük şikâyetiyle kendini gösteren bir diğer önemli sorunun nedenini kronik bronşit oluşturuyor. Birbirini izleyen 2 yıldan fazla ve her yıl en az 3 ay devam eden balgamlı öksürük şikâyetleri gözleniyor.

Bu yakınmalara neden olabilecek hastalığı bulunmayan, irritan tozlara, duman veya sigaraya maruz kaldığı bilinen hastalarda kronik bronşitten şüphe etmek gerekiyor. Bronşektazi tüberküloz, bronşiolit, interstisyel akciğer hastalığı (akciğer sertleşmesi) gibi hastalıklarda da kronik öksürük şikâyeti görülüyor" ifadelerini kullandı.

8 haftadan uzun sürüyorsa dikkat

Tedavi için önce ayırıcı tanının yapıldığını ve altta yatan hastalığa yönelik tedavinin planlandığını söyleyen Dr. Hülya Yolaçan, "Öksürük etkenini belirlemek ve tedaviyi değerlendirebilmek açısından akut, subakut, kronik şeklinde sınıflandırılıyor. 3 haftadan kısa süren öksürük akut olarak tanımlanıyor. Genellikle nezle, grip, üst solunum yolu enfeksiyonları gibi yaygın görülen sorunlardan kaynaklanabildiği gibi sol kalp yetmezliği, pulmoner emboli gibi nadir görülen hastalıklara da işaret edebiliyor.

Süresi 3-8 hafta kadar devam eden öksürük ise subakut olarak tanımlanıyor ve etken olarak üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, astım, sinüzit, allerjen veya irritan maddelerle maruziyet rol oynuyor. Öksürük 8 haftadan uzun sürüyorsa kronik olarak tanımlanıyor ve önemli bir hastalığa işaret edebiliyor" şeklinde konuştu.

İHA