Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kulak enfeksiyonlarında acil çare: Sirke

Havuza ve denize girecek olanları kulak enfeksiyonlarına karşı uyaran Op. Dr. Adnan Akıncı, enfeksiyonlarda doktora gidinceye kadar kulağa 4-5 damla sirke, gliserin ya da zeytinyağı damlatılabileceği önerisinde bulundu

Bu haber kez okundu.

Kulak enfeksiyonlarında acil çare: Sirke

Sıcaklıkların artmasıyla serinlemek için havuza ve denize girecek olanları kulak enfeksiyonlarına karşı uyaran Op. Dr. Adnan Akıncı, enfeksiyonlarda doktora gidinceye kadar kulağa 4-5 damla sirke, gliserin ya da zeytinyağı damlatılabileceği önerisinde bulundu.

Op. Dr. Akıncı, özellikle yaz aylarında artış gösteren kulak enfeksiyonlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Havuza ve denize girecek olanları kulak enfeksiyonlarına karşı uyaran Akıncı, “Yazın gelmesiyle beraber havuz ve deniz sezonu açıldı. Okullar da tatil olunca büyük küçük herkes havuza, denize koşuyor. Dolayısıyla dış kulak iltihapları çok arttı. Orta kulak iltihapları çok arttı. Orta kulak iltihapları tekrarlar. Bunda terlemenin de etkisi çoktur. Özellikle havuzlarda kullanılan kimyasal maddeler ciddi kulak problemlerine yol açıyor” dedi.

Op. Dr. Akıncı, kulak enfeksiyonlarında şu önerilerde bulundu: “Doktora ulaşıncaya kadar acil çare, bildiğimiz sirke (saf ve temiz olmak şartıyla) 4-5 damla kulağa damlatılmalıdır. Sirke yoksa gliserin veya temiz zeytinyağı damlatılabilir. Ağrı kesici ilaçlar verilebilir. Tıbbi olarak da kulak damlaları, antihistaminik (alerji ilaçları), ağrı kesiciler ve antibiyotik kullanılır. Aspire edilip, pansuman uygulanır. 5-7 gün su kaçırılmaması tavsiye edilir.” İHA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Kulak Enfeksiyonlarında Acil çare: SirkeDenizHavuzOp. Dr. Adnan AkıncıDamlaSirkeGliserin Ya Da Zeytinyağı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100