Kulak enfeksiyonlarında acil çare: Sirke

Sıcaklıkların artmasıyla serinlemek için havuza ve denize girecek olanları kulak enfeksiyonlarına karşı uyaran Op. Dr. Adnan Akıncı, enfeksiyonlarda doktora gidinceye kadar kulağa 4-5 damla sirke, gliserin ya da zeytinyağı damlatılabileceği önerisinde bulundu.

Op. Dr. Akıncı, özellikle yaz aylarında artış gösteren kulak enfeksiyonlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Havuza ve denize girecek olanları kulak enfeksiyonlarına karşı uyaran Akıncı, “Yazın gelmesiyle beraber havuz ve deniz sezonu açıldı. Okullar da tatil olunca büyük küçük herkes havuza, denize koşuyor. Dolayısıyla dış kulak iltihapları çok arttı. Orta kulak iltihapları çok arttı. Orta kulak iltihapları tekrarlar. Bunda terlemenin de etkisi çoktur. Özellikle havuzlarda kullanılan kimyasal maddeler ciddi kulak problemlerine yol açıyor” dedi.

Op. Dr. Akıncı, kulak enfeksiyonlarında şu önerilerde bulundu: “Doktora ulaşıncaya kadar acil çare, bildiğimiz sirke (saf ve temiz olmak şartıyla) 4-5 damla kulağa damlatılmalıdır. Sirke yoksa gliserin veya temiz zeytinyağı damlatılabilir. Ağrı kesici ilaçlar verilebilir. Tıbbi olarak da kulak damlaları, antihistaminik (alerji ilaçları), ağrı kesiciler ve antibiyotik kullanılır. Aspire edilip, pansuman uygulanır. 5-7 gün su kaçırılmaması tavsiye edilir.” İHA