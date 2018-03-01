Kulaklıkla müzik dinlemek sağırlaştırıyor

Günümüzde 12-13 yaşlarındaki çocuklarda bile işitme kaybı görüldüğüne işaret eden Kıroğlu, "Nedeni teknoloji... En önemli sorun da kulaklıkla müzik dinlemek... Kulaklıkla bir saatten fazla müzik dinlemek doğru değil yoksa gelecekte milyonlarca insan erken yaşlarda ciddi işitme sorunuyla karşılaşacak" şeklinde konuştu.

Kıroğlu, işitme kaybının önüne geçebilmek için yapılacakları şöyle sıraladı: "Kulak üstü kaliteli kulaklıklar kullanılmalı. 60 dakikayı ve yüzde 60 ses yüksekliğini aşmamalı."

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tayyar Kalcıoğlu da işitmesi bozulan kişilerin konuşmasının da bozulduğuna işaret ederek, "Sağlık Bakanlığı 2014'te yeni doğan çocuklarda tarama başlattı. Şu an yüzde 98'e ulaştı. Bu çok iyi bir seviye... Çocuklar televizyonun sesini çok açıyorsa, okulda derslere ilgisiz davranıyorsa, işitme testi yaptırmakta fayda var" dedi.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL