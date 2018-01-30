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Lazerle göz tedavilerinde yeni dönem

Prof. Dr. Koray Karadayı, lazerle göz tedavilerinde 3. Nesil Teknoloji Smile Lazer Dönemine girildiğini, çok düşük ve çok yüksek derecelerdeki miyop ve astigmat tedavilerinde bile başarılı sonuçlar elde edildiğini, bu teknoloji sayesinde hastalara hızlı ve güvenli iyileşme imkanı sağlandığını söyledi

30 Ocak 2018 Salı 17:59
Lazerle göz tedavilerinde yeni dönem

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Koray Karadayı, 90’lı yılların başından beri sürekli gelişim gösteren lazerle göz tedavilerinde 3. Nesil Teknoloji Smile Lazer Dönemine girildiğini söyledi.

2000’li yıllarda geliştirilen üçüncü nesil Smile lazer işleminin, bıçaksız, ağrısız, konforlu ve daha kısa sürede iyileşme özelliği taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Koray Karadayı, bu işlemin ayni zamanda göz kuruluğu problemi olan hastalarda da kullanılabildiğini belirtti.

Relex Smile Lazer’in miyop ve astigmat gibi görme kusurlarını giderdiğini de ifade eden Prof. Dr. Koray Karadayı, bu işlemin Kıbrıs’ta birçok yenilik ve ilkleri gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanabildiğini belirtti.

Relex Smile tedavisinde eski lazer teknolojilerinden PRK ve LASIK işlemlerinden farklı olarak korneal kapakçığın açılmasına ve ikinci bir cihaz ile lazer uygulamasına gerek kalmadığını da belirten Prof. Dr. Koray Karadayı, bütün uygulamanın tek bir cihazda ve tek aşamada gerçekleştirildiğini vurguladı. Prof. Dr. Karadayı şunları kaydetti:

“Lazer uygulaması ortalama 22 saniye sürmekte, Relex Smile tedavisi lazer cihazı tarafından kornea içinde oluşturulan 2-4 milimetrelik ince bir kesiden lentikül adı verilen dokunun çıkarılması ile birlikte 3-4 dakikada sona ermektedir.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran tüm hastalarımızda yüzde 100 başarı ile sağlığına kavuşturularak gözlük kullanımına son verilmiştir."

Relex Smile lazer tedavisinin avantajları; bıçaksız lazer teknolojisi, 22 saniyede tedavi imkanı (500kHz ile en hızlı lazer teknolojisi), kesisiz operasyon kolaylığı, kornea biyomekaniğinde üstün koruma, kuru göz hastalarında uygulama imkanı, kapakçık açılmadığı için, kapakçığın kayma veya yer değiştirme riski bulunmaması, sessiz ve yanıksız bir tedavi olması, tedavi sırasında ve sonrasında sağladığı konfor, hızlı ve güvenli iyileşme, gözün doğal yapısına en yakın sonuç şeklinde sıralanıyor.
İHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Koray KaradayıLazerGözTedaviMiyopIstigmatTeknolojiIyileşme
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