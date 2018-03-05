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Lösemi tedavisinde yeni umut

hastanın kendi kanının alınıp kansere neden olan bağışıklık sistemi hücrelerindeki genetiğin değiştirilerek tekrar hastaya nakledildiği 'Car T' hücre tedavisinin lösemi, lenfoma ve miyelom kanseri hastaları için umut ışığı oldu. Yöntem, İspanya'da son evredeki yedi lösemi hastası üzerinde uygulandı ve olumlu sonuç alındı.

05 Mart 2018 Pazartesi 15:47
Lösemi tedavisinde yeni umut

İspanya'daki Josep Carreras Leukaemia Research Institute'den Dr. Alvaro Urbano Ispizua, Antalya'da düzenlenen Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi'nde yaptığı konuşmada, hastanın kendi kanının alınıp kansere neden olan bağışıklık sistemi hücrelerindeki genetiğin değiştirilerek tekrar hastaya nakledildiği 'Car T' hücre tedavisinin lösemi, lenfoma ve miyelom kanseri hastaları için umut ışığı olduğunu söyledi.

Ispizua, şöyle konuştu: "Car T hücre yöntemiyle içeriye verdiğiniz şey, hastaya ait bir hücre. Sadece eğitim almış bir hücre. O hastanın kanında aylarca ve yıllarca kalıyor. Sadece hastalığı ortadan kaldırmak değil tekrar etmesini engellemek açısından da büyük bir anlayış değişikliğidir. Tedavi hasta için çok kolay ancak yöntemi uygulayacaklar için son derece karmaşık bir yöntem. Hastadan sadece kan alınıyor, bağışıklık sistemi hücreleri toplanıyor. Onların içerisine üç tane yeni gen yerleştiriliyor ve bu çoğalan hücreler, yeni genetik değişiklikle birlikte tümörü tanıyacak şekilde genişliyor. Daha sonra hastaya geri veriliyor. Şimdiye kadar akut lösemi tanısı olan ve birçok ilaca dirençli olduğu bilinen 7 hastada uyguladık ve hepsinde hastalığı ortadan kaldırdı. O zamana kadar yapılan tedaviler hiçbir işe yaramazken, bu yeni tedavi yöntemiyle bağışıklık sisteminin eğitilmesi ve kansere duyarlı hale getirilmesi yöntemiyle lösemi ortadan kaldırıldı."

Tedavinin şu an itibariyle ABD ve Çin'de yapılabildiğini anlatan Dr. Ispizua, kendilerinin bunu Barselona'da akut lösemi üzerine yaptıklarını, gelecekte lenfoma ve miyelom kanserlerinde de bunu deneyeceklerini açıkladı.

RECEP BAHAR/ANTALYA

Anahtar Kelimeler:
LösemiTedavi
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