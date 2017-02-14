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Mehmet Ürer 4. Evre Akciğer kanserini nasıl yendi!

İşte Mehmet Ürer'in ağzından hayata tutunma hikayesi:

14 Şubat 2017 Salı 22:40
Mehmet Ürer 4. Evre Akciğer kanserini nasıl yendi!

 

Mehmet Ürer'e 4. Evre Akciğer Kanseri teşhisi kondu.

Bir anda ortaya çıkan akciğer kanseri hastalığı 4. dereceye kadar yükselmişti.

2012 yılı aralık ayıydı kara haberi aldıklarında. Doktorlar kansersin demişti. Üstelik 4. evre kanser.

10 gün sonra tedaviye başlandı. Ancak umut kapısı her geçen gün daralıyordu.

Taki Dr. Hakan Özkul'u ekranlarda görene kadar. Modern tıbbın tüm gereklerini yerine getiren Mehmet Ürer, Dr. hakan Özkul'un öneri ve tavsiyeleri ile tekrar hayata bağlandı.

Mehmet Ürer, kanser teşhisinin ardından, hastanede tedavi görmeye başladığında, aynı hastalıktan muzdarip 9 kişi daha vardı yanında. Ne yazık ki Dr. Hakan Özkul'un önerilerini dinleyen Mehmet Ürer Hariç, Diğer hastaların tamamı 6 ay içerisinde vefat etti.

İşte Mehmet Ürer in ağzından hayata tutunma hikayesi: 
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