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Melocan bitkisi kanı temizliyor

Ordu'da ‘melocan’ olarak adlandırılan ve yöresel yemek olan diken ucu bitkisinin frengi hastalığını tedavi ettiği ve kanı temizlediği belirtildi

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Melocan bitkisi kanı temizliyor

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yapılan 'Ordu yöresinde doğal olarak yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanları' konulu araştırmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı. 55 bitkinin mahalli isimleri, yetiştiği yerler, botanik özellikleri ve bilimsel verilerinin incelendiği araştırmada, zambakgiller familyasından olan, yol kenarlarında ve çalılıklarda yetişen, yörede 'melocan' diye bilinen ve yöre insanlarının kavurmasını yaparak yediği bitkinin insan sağlığına olumlu etkisi olduğu belirlendi. Uzmanlar, melocan kavurmasının yörede sevilerek yendiğini belirterek, "Sarmaşık dikenlerin ucundaki sürgünün insan sağlığına birçok olumlu etkisi olduğu ortaya çıktı. Melocan sürgünü insanı terletiyor, kanı temizliyor. Cilt hastalıklarına faydalı olduğu belirlenen melocan, frengi hastalığının tedavisinde kullanılıyor. Bitkinin en küçük bir toksik etkisi bulunmuyor" dediler. Ordu'da tezgahları süslemeye başlayan melocan bitkisi kilosu 8 liradan satılıyor.

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