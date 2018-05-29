Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
104719
ALTIN
189.514
DOLAR
4.5451
STERLİN
6.0385
EURO
5.2645

Mevsim geçişlerinden en çok çocuklar etkileniyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Şimşek, mevsim geçişlerinde yaşanan hava değişimlerinden en çok çocukların etkilendiğini söyledi

29 Mayıs 2018 Salı 15:58
Mevsim geçişlerinden en çok çocuklar etkileniyor

Mevsim geçişlerinde yaşanan ısı farklılıkları hasta olma riski artıyor. Ağırlıklı olarak mevsim geçişlerinde ortaya çıkan polenler alerjiye sebep olurken, velilerin özellikle çocukların giyim ve beslenme konularında dikkatli olmaları gerekiyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatri Uzmanı Dr. Ali Şimşek, mevsim geçişlerinde yaşanan sağlık sorunları hakkında bilgi vererek dikkat edilmesi gereken hususlarda uyarılarda bulundu. Dr. Ali Şimşek, "Ayrıca mevsimsel yaşanan alerjinin astıma dönüşmesi için erken tanı çok önemlidir" dedi.

Alerjiye neden olan birçok etkenden olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Ali Şimşek, "Bunların arasında en yaygın olanları, ağaç polenleri, ev tozu akarları, evcil hayvanların tüyü, hamam böcekleridir. Alerjiye karşı alınacak en temel önlem, alerjiye neden olandan uzak durmaktır. Uzak durmadığımız da ise vücudun değişik bölümlerinde göstereceği reaksiyonlar; deride ürtiker, gözlerde kızarıklık, burunda kaşıntı, tıkanıklık, akıntı, solunum zorluğu ve öksürüğe sebep olmaktadır” diye konuştu.
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu hastalığın tarifi zor
Bu hastalığın tarifi zor
Onları gıda zehirlenmelerinden koruyun
Onları gıda zehirlenmelerinden koruyun
Kan sayımıyla lösemiye erken teşhis
Kan sayımıyla lösemiye erken teşhis
Multipl Skleroz çaresiz bir hastalık değil”
Multipl Skleroz çaresiz bir hastalık değil”
'Fıtıkta etkili çözüm: Kayropraktik'
'Fıtıkta etkili çözüm: Kayropraktik'
'İnsanları aşılama yöntemleri korur'
'İnsanları aşılama yöntemleri korur'
Dişlerde temizlenmeyen taşlara dikkat
Dişlerde temizlenmeyen taşlara dikkat
'Stres bel ağrısını artırıyor'
'Stres bel ağrısını artırıyor'
Keneden koruyan basit yöntemler
Keneden koruyan basit yöntemler
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim