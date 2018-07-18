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Mevsime güvenip gribe yakalanmayın

Dahiliye Uzmanı Dr. Hayrullah Öztürk, özellikle klimalı ortama girip çıkarken dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek yaz gribi konusunda uyarılarda bulundu

18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:43
Mevsime güvenip gribe yakalanmayın

Grip, kış hastalığı olarak bilinse de yaz ayında da insanları kolay bir şekilde yakalıyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Hayrullah Öztürk, özellikle klimalı ortama girip çıkarken dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Dr. Öztürk, genel itibariyle 'soğuk algınlığı' olarak bilinen üst solunum yolu enfeksiyonlarına yazın da yakalanılabileceğini ifade etti.

Yaz gribi hakkında açıklamalarda bulunan Uzman Dr. Öztürk, "Sıcak yaz ayları, aslında grip salgınlarının cirit attığı bir dönemdir. Grip her ne kadar kış aynı hastalığı olarak bilinse de yaz aylarında da peşinizi bırakmayabilir.

Vücudumuzun çevre sıcaklığıyla alışveriş dengesinin daha fazla bozulduğu ortamlar özellikle bu hastalığı tetikliyor. Sıklıkla, terleme üstüne soğutma, havuz ve denizden bulaşan hastalıklar, klima gibi etkenler gribi tetiklenmesine de etken oluyor" dedi.

Gribe yakalanılmaması için alınabilecek tedbirler hakkında da konuşan Uzman Dr. Öztürk, şunları söyledi:

"Gribe yakalanmamak için mutlaka yapılması gerekenler ise, sık aralıklar ile günde 2 litre su tüketin. Deniz veya havuz sonrası ya da yoğun terleme sonrası, duş alarak vücudumuzu temiz ve kuru tutun. Saçlarınızı ve kulak kanalınızı mutlaka kurulayın, nemli kalmasını önleyin. Terli kıyafetleri sık sık değiştirin. Islak deniz ve havuz kıyafetleriyle kalmayın. Islak veya terliyken klima veya rüzgara maruz kalmayın. Soğuk gıda ve içecekleri hızlı tüketmeyin. Klimayı, sık sık açıp kapamayın. İdeal serinlik derecesine göre ayarını yapın ve çok değiştirmeyin. Bakımlarını düzenli olarak, yılda iki kez yaptırın ve filtrelerini zamanında yenileyin."

İHA

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