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Mide ağrısını ciddiye alın

Mide ağrısı deyip geçilmemesi gerektiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Kalli, mide ağrılarının altında ciddi hastalıkların olabileceği uyarısında bulundu

27 Ocak 2018 Cumartesi 17:43
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Mide ağrısını ciddiye alın

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Kalli, mide rahatsızlıkları ile ilgili bilgi vererek, mide ağrılarının altında başka hastalıkların yatabileceğini söyledi.Dr. Halil Kalli mide ağrısına neden olan etkenlerle ilgili bilgi vererek, “Mide ağrısına neden olan sebeplerin başında beslenme alışkanlıkları gelir.

Çok fazla asitli, yağlı gıdalardan oluşan beslenme kültürümüzde mide ağrılarının olmaması mümkün değildir. Mideyi en çok etkileyen yiyecek ve içecekler ise soğan, sarımsak, çay, sigara, alkol olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle mideye yarayan besinler, çok sulu gıdaların alınması, çorba tarzı yiyeceklerin tercih edilmesi, lahana karnabahar gibi yiyeceklerin tüketilmesi gerekmektedir” dedi.

Altında ciddi hastalıklar olabilir

Mide rahatsızlıklarının altında ciddi hastalıkların olabileceği uyarısında bulunan Dr. Kalli, “Mide ağrısını basit bir olay olarak düşünmemek gerekiyor.

Bazen mide ağrısı birçok hastalığın habercisi olabiliyor. Mide ağrısı şikayetiyle gelip kanser olduğu anlaşılan hastalar olabilir. Bunun için mide ağrısının tipi, şekl2i, hangi aralıklarla mide ağrısının başladığı ve sona erdiğini mutlaka bilmemiz gerekir” şeklinde konuştu.

Nasıl tedavi edilir?

Mide ağrılarının tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren Dr Kalli, “Öncelikle beslenme alışkanlığını değiştirmesi gerekiyor.Mide ağrısının sebebi reflü ise oturum pozisyonunu değiştirmesi yemek yedikten sonra hemen yatmaması, sıkı kıyafetler giyilmemesi yastığın mutlaka dik pozisyonda tutulmasını öneriyoruz.

Yine gastrik olsun ülser olsun bu tür hastalıklarda gece yatmadan önce yemek yenilmemesi sık sık ve azar azar beslenilmesi asitli gıdalardan uzak durulması gibi önerilerimiz olmaktadır.Mide ağrısı yaşayan kimse mutlaka sağlık kuruluşuna başvurabilir. Mide ağrısı bir türlü geçmeyen, ilaçların etki etmediği hastalara, başka hastalıkların olabilme ihtimaline karşı mutlaka endoskopi öneriyoruz” diye konuştu.
İHA

Anahtar Kelimeler:
MideHastalık
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