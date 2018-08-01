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'Migren göz tansiyonu riskini artırıyor'

Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Operatör Doktor Müfit Tarakçı, şeker hastalığı, göz yaralanmaları, migren ve kansızlığın göz tansiyonu riskini artıran nedenler olduğunu belirterek, erken tanının hastalıktan az zarar görmek açısından önem taşıdığını söyledi

01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:36
'Migren göz tansiyonu riskini artırıyor'

Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Operatör Doktor Müfit Tarakçı, halk arasında ‘Karasu hastalığı’ olarak da bilinen göz tansiyonu hakkında bilgi verdi. Tarakçı, “Göz tansiyonu göz içi basınç yükselmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Göz içi basınç yükselmesinin sebebi gözün içinde ön tarafta dokuları beslemek için dolaşan bir sıvı bulunmaktadır. Bazı gözlerde bu sıvı kanallarındaki tıkanıklık nedeniyle dışarı atılmaz ve göz içi basınç yükselir. Sinir tahribatı nedeniyle görme kaybına yol açan bir hastalıktır.

Başlangıçta genellikle belirti görülmez, görmede bozukluk ve ağrı yoktur. Toplumda 40 yaş üzerinde yüzde 2, 60 yaş üzerinde yüzde 10 oranında görülür” dedi.

'Yılda bir kez göz muayenesi olun'

Tedaviyle hastalığın ilerlemesi ve görme sinirine vereceği zararın durdurulabileceğini ifade eden Tarakçı, “Bu yüzden erken tanı hastalıktan az zarar görmek açısından önem taşır.

Göz tansiyonu riskini arttıran faktörler ailede hastalığın varlığı, ileri yaş, şeker hastalığı, göz yaralanmaları, migren ve kansızlıktır. Tedavi yöntemleri, hastalığın nedenine ve derecesine göre farklılık gösterir. İlaç tedavisi ilk tercih edilen yöntemdir. Çeşitli lazer tedavileri, cerrahi yöntemler de önemlidir. Yılda bir kez göz muayenesi önermekteyim” diye konuştu.

İHA

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