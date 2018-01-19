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Migrende yeni tedavi: Nöralterapi

Migrenin sıradan bir baş ağrısı olmadığını belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Turğut, “En yaygın sorun migrende, cilde anestezik maddenin iğneyle uygulanmasını içeren nöralterapiyle çözüm mümkün” dedi

19 Ocak 2018 Cuma 17:26
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Migrende yeni tedavi: Nöralterapi

Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Turğut, migrenin sıradan bir baş ağrısı olmayıp ağrının 4-10 saatten 3 güne kadar sürebildiğini belirterek, "En yaygın sorun migrende, cilde anestezik maddenin iğneyle uygulanmasını içeren nöralterapiyle çözüm mümkün" dedi.

Şiddetli ve günlük hayatı etkileyecek düzeyde hissedilen migren ağrısına, bulantı, kusma ve ışık, ses ile koku hassasiyeti de eşlik edebildiğini bildiren Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Turğut, hastada aynı zamanda uyuşma ve geçici felçler de gelişebileceğinin kaydetti.

Dr. Songül Turğut, "Çocuklarda karın ağrısı ve bulantı ön plandadır. Migren, psikolojik sıkıntılara neden olabilir ve iş kayıpları meydana getirir. Atak esnasında hastaların yüzde 90'ı işini sürdüremez.

Açlık, uykusuzluk, stres, bazı yiyecekler, hava değişimleri, lodos gibi bazı tetikleyici faktörler mevcuttur. Ancak migrenin tedavisinin mümkün olduğu unutulmamalıdır. İlaç tedavisi, yan etkileri kilo, saç dökülmesi, böbrek ve karaciğer rahatsızlıklar oluşabilir. Bu nedeniyle ve bazı kronikleşmiş hastalar için seçenek olmaktan çıktığında migren ağrılarına çok önemli bir tedavi alternatifi 'nöralterapi'dir" dedi.

Nöralterapi nasıl uygulanır?

Nöralterapi, lokal anestezik ilaçlarla yapılan enjeksiyon yöntemi olduğunu belirten Dr. Turğut, baş ağrıları, migren, bel-boyun-sırt ağrıları başta olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde yıllardır tek başına ya da diğer yöntemlerle birlikte tercih edildiğini söyledi.

Dr. Turğut, “Batı tıbbının uzun yıllardır kullandığı bir teknik olup, anestezik madde cilde iğnelerle uygulanır. Kişiye göre değişse de genellikle hastaya 72 saat aralıklarla ortalama 3 seans uygulanır.

İğnelerin ciltte kalış süresi 15-20 dakikadır. Tamamlayıcı tedavi şeklinde ilaç tedavisiyle birlikte uygulanabileceği gibi bir başka seçenek olarak nöralterapi sırasında ilaç bıraktırılabilir.

Bu tedavinin başarı oranı oldukça yüksektir. Nöralterapi çocuk ve yaşlılar dahil olmak üzere her hastaya uygulanabilir.

Çok düşük lokal anestezik içerir, iz bırakmaz, ağrılı değildir (sadece enjeksiyon sırasında ağrı hissedilebilir), antibakteriyeldir. Hastanın yaşam koşulları ve tedaviye alınan cevap önemlidir.

Her hastada hastanın değerlendirmesini takiben kişiye özel planlama yapılır" diye konuştu.
İHA

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MigrenBaşAğrıYaygınIğneNöralterapi
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