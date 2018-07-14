Noviçok zehrinin kaynağı bulundu

İngiliz Terörle Mücadele Polisi, geçen ay Dawn Sturgess isimli kadının ölümüne ve erkek arkadaşının ağır bir şekilde zehirlenmesine yol açan noviçok sinir gazının kaynağına ulaşıldığını açıkladı. Polis, ölen kadının erkek arkadaşı Charlie Rowley’nin Salisburg kenti yakınlarındaki Amesbury kasabasındaki evinde yapılan aramalarda küçük bir şişe bulunduğunu ve bilim adamlarının yaptığı araştırma sonucu bu şişede noviçok sinir gazı içeren maddeye rastlandığını açıkladı.

Salisbury'nin 10 kilometre uzağındaki Amesbury kasabasında yaşayan 44 yaşındaki Dawn Sturgess noviçok'tan zehirlenerek, hayatını kaybederken, erkek arkadaşı Charlie Rowley ise hastaneye kaldırılmıştı. Rowley’in giderek iyileştiği belirtiliyor.

Bu olaydan daha önce çifte ajan Sergey Skripal, 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde kızı Yulia ile birlikte bilinçsiz bir şekilde bulunmuştu. İngiliz Hükümeti Skripal ve kızının zehirlendiğini açıklamış ve olaydan Rusya'yı sorumlu tutmuştu. DIŞ HABERLER