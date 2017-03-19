O egzersiz sistemi artık Türkiye’de

Finlandiya’da Helsinki Teknoloji Üniversitesi tarafından 65 yaş ve üzerindekilere yönelik, vücut sağlığının korunması için geliştirilen egzersiz sistemi, Türkiye’de de hizmete girdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde uygulanmaya başlanan sistemde cihazlar gaz basıncıyla çalıştığı için kaslar, kilogram yerine gramlık ağırlıklarla güçlendirilebiliyor.

Merkezde görevli fizyoterapist Handan Çalkar, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, yaşlanmanın, zamanla organizmanın tüm hücre, doku ve organlarında fonksiyonların azalmasıyla ortaya çıkan olağan bir süreç olduğunu belirtti.

Yaşlanmayla kas-iskelet sisteminde bazı değişiklikler meydana geldiğini kaydeden Çalkar, bu süreçte ruhsal ve fiziksel sağlığın korunmasında düzenli egzersizin önemine işaret etti. Çalkar, düzenli egzersizin kan şekerini düşürdüğünü, kolesterolü ve tansiyonu dengede tuttuğunu, kilo kontrolünü sağladığını, stresi azalttığını vurguladı.

Düzenli egzersizle sabahları dinç uyanıldığına, gün içinde tüketilen besinlerin çok daha rahat sindirildiğine dikkati çeken Çalkar, egzersizin yaşlılarda eklem hareket açıklığı ve esnekliğini, kas gücü ve dayanıklılığını artırdığını, kalp damar ile solunum sistemi fonksiyonlarını geliştirdiğini ifade etti.

‘Tekerlekli sandalyeye bağımlı kişiler de faydalanabiliyor’

Merkezde kurdukları, “Helsinki Üniversitesi Rehabilitasyon (HUR)” diye isimlendirilen sistemin, Finlandiya’da hızla artan yaşlı nüfusu korumak ve toplumdaki sağlık harcamalarından doğan ekonomik yükü azaltmak amacıyla uygulandığını belirten Çalkar, bunun, Helsinki Teknoloji Üniversitesi tarafından geliştirilen, gaz basıncıyla çalışan makinenin kullanıldığı pnömatik bir sistem olduğunu kaydetti.

Çalkar, sistem hakkında şu bilgileri verdi: “Sistemle egzersizin, misafirlerimizin hassas eklemlerine ekstra yük bindirmeden, kasların kasılma biçimine tamamıyla uygun şekilde yapılması sağlanıyor. Ayrıca sistemin tamamen basınçlı havayla çalışmasından dolayı yaşlılar çok hafif ağırlıklarla çalışabiliyor. Genç ve orta yaşlılarda egzersiz programlarına 2 veya 5 kilogram ağırlıklarla başlanırken, ileri yaşta egzersize başlayanlarla kilogram yerine 100 veya 200 gramlık ağırlıklarla çalışılıyor. Küçük ağırlıklarla başlanılan egzersizde, kasların güçlenmesiyle birlikte ağırlık miktarı yavaş yavaş artırılıyor.” İHA