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O hastalık daha çok kadınlarda görülüyor

Psikiyatri Uzmanı Nurettin Kargı, “Çalma hastalığı, kleptomani daha çok kadınlarda görülür. Çalmadan bu hastalar bir türlü rahatlayamaz" dedi

03 Şubat 2018 Cumartesi 16:29
O hastalık daha çok kadınlarda görülüyor

Psikiyatri Uzmanı Nurettin Kargı, 'kleptomani' adı verilen çalma hastalığı hakkında açıklamada bulundu. Çalma hastalığının zengin kişilerde ve kadınlarda göründüğünü belirten Kargı, "Bizim tıpta kleptomani olarak adlandırdığımız bir durum. Aslında bu kişilerin maddi durumları iyi olduğu halde çalma dürtüsü ağır basmakta.

 Çalma olayından önce hastanın üzerinde stres, kaygı, endişe hissetmekte. Arzu ettiği şeyi ya da küçük bir maddeyi, eşyayı çaldığı zaman o dönem için bir rahatlama olmakta. Fakat arkasından yaptığı hırsızlıktan pişmanlık duyup depresyon gibi durumlar ortaya çıkmaktadır.

Almış oldukları maddeyi de geri getirdikleri, geri koydukları da görülmektedir. Bu hastalık dürtü kontrol bozukluğu çerçevesinde değerlendirilen bozukluktur. Daha çok kadınlarda gözükür. Ergenlik dönemi ya da 30 yaş civarında sık gördüğümüz bir durum. Tıpta sık rastlanan bir durum olmayıp ilaçla tedavisi mümkündür. Antidepresan ve psikoterapik yaklaşımlarla bu kişilerin tedavisinde yararlanılır.

Biraz dirençli bir rahatsızlıktır. Çalmadan bu hastalar bir türlü rahatlayamaz. Bu hastalar zengin kişilerdir. Maddi kaygısı yoktur. Bu hastalara maddi değeri pek fazla olmayan küçük şeyler çalarlar" ifadelerini kullandı.
İHA

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Psikiyatri Uzmanı Nurettin KargıÇalmaHastaKadınKleptomani
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