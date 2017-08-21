O oran en düşük Şemdinli’de

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yaptığı bir araştırmada ilginç sonuçlar elde ettiğini belirterek, “Şemdinli ilçesinde dünyanın en düşük Hepatit-C oranı ve karaciğer sirozunun bir çeşidi olan ‘Idiopatik portal hipertansiyonunu’ (IPH) tespit ettik” dedi.





Doç. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, ilçede geçen sene yaptıkları bir araştırmaya göre; dünyanın en düşük Hepatit-C oranının olduğunu saptadıklarını, ayrıca burada aynı zamanda topraktaki ağır metallerin fazlalığından ve selanyom eksikliğinden dolayı karaciğer sirozunun bir çeşidini de tespit ettiklerini söyledi. İlçedeki araştırmasını tamamlayan Doç. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, Hakkari iline bağlı Şemdinli ilçesinin İran ve Irak’a komşu olan Türkiye’nin tek yerleşkesi olduğunu belirterek, “İlçe Doğu Anadolu coğrafyasından ayrı bir iklim sergilemektedir.





Daha sıcak ve insan modeli oldukça farklı olan ilçe, ayrıca Türkiye’nin bilinmeyen yerlerinden bir tanesidir. İlçede sosyoekonomik düzey düşük olmasına rağmen geçen sene Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Tıp Fakültesi olarak yaptığımız bir araştırmaya göre, burada dünyanın ve Türkiye’nin en düşük hepatit-C oranını tespit ettik. Bu oran yaklaşık olarak binde 3 civarında görülmektedir” dedi.

Bu yönüyle eşsiz olan ilçede temel olarak insanların temiz olmaları ve İslami değerlerine bağlı olmalarının etkili olduğunu ifade eden Doç. Dr. Dülger, bununla alakalı daha ileri araştırmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

“Karaciğer sirozunun bir çeşidini burada tespit ettik”

Yaptıkları araştırmaların sonunda neredeyse bu ilçeye özel denilebilecek bir karaciğer sirozunu da tespit ettiklerini anlatan Doç. Dr. Dülger, “Aynı zamanda topraktaki ağır metallerin fazlalığından ve selenyum eksikliğinden dolayı karaciğer sirozunun bir çeşidi olan ‘Idiopatik portal hipertansiyonunu’ (IPH) tespit ettik. Türkiye’de bu oran en fazla maalesef bu ilçemizde görülmektedir.



Bu hastalık sonucu hastanın karaciğeri küçülmekte, dalağı büyümekte ve hasta varis kanamasından hayatını kaybedebilmektedir. Ortalama Türkiye’de bulunan 150 hastanın 100 tanesi burada bulunmaktadır. Bununla alakalı olarak da buralarda jeolojik olarak ileri araştırmalar yapılması gerekmektedir” diye konuştu.





Bilim insanlarına seslenen Dr. Dülger, gerek hepatit-C oranının düşük olması gerekse karaciğer sirozunun bir çeşidinin burada yoğun bulunması nedeniyle buralarda sosyolojik çalışmaların yapılması gerektiğinin altını çizerek, tüm bilim adamlarını Şemdinli’ye davet etti. İHA