Obezite birçok hastalığın sebebi

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yunus Taşçı, obezitenin böbrek üzerindeki etkileri hakkında açıklamalar yaptı. Op. Dr. Taşçı, çocukluk ve ergenlikte obezite ve obeziteden korunma yolları hakkında bilgiler verdi, obezite tedavisinin ertelenmemesi gereken bir tedavi olduğuna dikkat çekti. Obezitenin kronik böbrek hastalığının gelişimi için güçlü bir risk faktörü olduğunu ifade eden Op. Dr. Taşçı, “Diyabet ve hipertansiyon gibi son dönem böbrek hastalığının gelişimi üzerinde doğrudan bir etkisi var. Obeziteden etkilenen bireylerde böbrekler, artan vücut ağırlığına bağlı olarak daha fazla çalışmak zorunda kalır. Obezite tek başına böbrekten geçen kan ve süzülen sıvı miktarını arttırır. Süzme işlevi gören hücrelerde bir takım değişiklikler olur, idrara protein kaçağı gelişebilir ve taş oluşumu için risk artar. Aşırı kilo, ayrıca diyabet ve hipertansiyona yol açar. Diyabet ve hipertansiyon da böbrek hastalıkları için çok yüksek risk faktörüdür. Obezite hem direkt olarak hem de dolaylı yoldan böbrekleri olumsuz etkiler” dedi.

‘Obezite tedavisi ertelenmemelidir’

Obezite ve diğer risk faktörlerinin böbreğe olan etkileri yıllar içinde birikici bir etki gösterdiğini belirten Op. Dr. Taşçı, bu etkilere çocukluk çağında veya ergenlikten itibaren maruz kalan bireylerin erişkin yaşta oluşabilecek böbrek rahatsızlıkları açısından daha da riskli olduğunu bildirdi. Obezite tedavisinin ertelenmemesi gereken bir tedavi olduğuna vurgu yapan Op. Dr. Taşçı, “Obezitenin yıllar içinde vücutta yaptığı harabiyet daha sonraki yıllarda yapılan tüm tedavi ve müdahalelere rağmen kalıcı olabilmektedir. Diyet ve diğer yöntemler ile yıllarca kilo verememiş kişiler obezite cerrahisi açısından değerlendirilmelidir. Obezite cerrahisi olan hastaların yüzde 90'ı ilk birkaç yıl içinde ideal kilolarına yaklaşırlar. Bu şekilde kilo veren kişiler obezitenin yıllar sonra oluşturacağı böbrek hastalıklarından da kurtulmuş olurlar” şeklinde konuştu. İHA