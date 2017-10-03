‘Ölümlerin yüzde 23’ü sigara kaynaklı’

Türkiye’de tütün ve mamullerini kullanım yaşının 12’ye kadar düştüğünü belirten Dahiliye Uzmanı Dr. Abdullah Açıkgöz, sigaranın aynı zamanda bir ömür hırsızı olduğunu belirterek, kendisini ve çevresini seven herkesin sigaradan uzak durmasını istedi. Sigaranın vücuttaki bütün hücrelere zarar verdiğini belirten Açıkgöz, “Sigarada bulunan 4 binden fazla kimyasal maddenin yaklaşık yüzde 90’ı kanserojen. Hastalıkların da anası sigaradır” dedi.

İletişimin gelişmesi ve gençlerin her türlü bilgiye daha kolay ulaşabilmesine rağmen araştırmalara göre sigaraya başlama yaşının 12’ye kadar düştüğünü, bunun da ciddi bir tehlike olduğunu ifade eden Liva Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Abdullah Açıkgöz, özellikle velilerin okula giden çocuklarını daha iyi kontrol etmesini istedi. Çocukların olumsuz arkadaş çevresi ve özenti ile sigaraya başladığını kaydeden Açıkgöz, “Sigaranın ölümcül bir hastalığı başlatma riski yüzde 50. Bunu bilmeyen de yok. Dünya genelinde tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle yılda yaklaşık 6 milyon kişi hayatını kaybediyor ve ülkemizdeki tüm ölümlerin yüzde 23’ü tütüne bağlı hastalıklar sebebiyle oluyor. Yapılan araştırmalara göre; tütün kullanımı bu şekilde devam ederse, 2030 yılında tütün kullanımı nedeniyle ölenlerin sayısının 8 milyonu aşması bekleniyor. İçerisinde 4 binden fazla kimyasal madde içeren sigara, saç telinden ayak tırnağına kadar vücuttaki bütün hücrelere zarar veriyor. Yapılan araştırmalara göre sigara içen kadınların ömrü 23 yıl, erkeklerin ömrü ise 28 yıl kısalıyor. Buna rağmen her geçen gün sigara kullananların sayısının artması ciddi sıkıntı” diye konuştu.

“Tıbben bir hastalık olarak görüyoruz”

Sigara bağımlılığının tıbben bir “hastalık” olarak tanımlandığını belirten Uzman Dr. Açıkgöz, tedavi çeşitleri her geçen gün artmasına rağmen sigaraya başlayan sayısının da her geçen gün arttığını söyledi. Açıkgöz, “2012’de yapılmış bir araştırmaya göre; 13-15 yaş grubunda sigara içme oranı erkek cinsiyette yüzde 11.1’den yüzde 20.3’e kadın cinsiyette 4.4 den 12.8'e yükselmiştir. Bu yaş grubunda sigara içmeyenler arasında, ‘önümüzdeki bir yıl içinde sigara içmeyi düşünüyor musunuz’ sorusuna ‘evet’ yanıtı verenlerin oranı 2003 yılına göre 2012 yılında yüzde 96 artmış. Türkiye’deki 15 milyon tiryaki 2,2 milyonunun geçtiğimiz senelerde çeşitli desteklerle sigarayı bırakmış ama gençler arasında da önüne geçilemeyen bir artış söz konusu. Bu nedenle başta anne-babalara olmak üzere eğitim camiasında görev yapan öğretmenlerimize bu konuda büyük görev düşüyor” dedi. İHA