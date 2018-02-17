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Önce duygularınızı iyileştirin

Uzman Psikoloğu Yelda Uçtu Öge, “Duygusal yeme eğilimi olan kişiler, baş edemedikleri olumsuz duygularını hemen bir şeyler yiyerek hafifletmeye çalışırlar” diye konuştu

17 Şubat 2018 Cumartesi 17:25
Önce duygularınızı iyileştirin

Uzman Psikolog Yelda Uçtu Öge, zayıflamak için ilk olarak duyguların iyileştirilmesi gerektiğini belirterek duygusal yeme ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yeni bir eve taşınmak, sınava hazırlanmak, iş değişikliği, var olan ilişkinin bitişi, aile üyelerinden birinin sağlık problemi gibi pek çok sebep bireyin yaşamında duygusal olarak büyük bir değişim yaşamasına sebep oluyor.

Uzman Psikolog Yelda Uçtu Öge, olumsuz duygularla başa çıkabilmek için tercih edilen en kolay yöntemin yiyeceklerin tüketilerek rahatlamak olduğunu söyledi. Öge, "Yaşantımızdaki büyük değişimlerle başa çıkabilmek aslında kolay değildir. Öfke, üzüntü, stres, kaygı gibi olumsuz duygular kendimizi mutsuz hissetmemize sebep olur.

Duygusal yeme olarak adlandırdığımız yeme sendromu, tıka basa tok olsanız dahi şekerli, yağlı yani yüksek kalorili yiyecekleri sık sık tüketme ihtiyacı hissetmenize sebep olur. Kişinin yaşam kalitesini düşürerek, kilo almasına ve psikolojik olarak kendisini mutsuz hissetmesine neden olur" diye konuştu.

Duygusal yemeyi tetikleyen hastalıkların altında kronik stres, depresyon, panik atak ve yeme bozuklukları gibi psikolojik hastalıkların yatabileceğini söyleyen Öge, "Bu durum kişinin motivasyonunu olumsuz şekilde etkileyecektir.

Yapılan diyetler bir süre sonrasında kişinin sıkılmasına ve diyeti bırakmasına, verilen kilolarında hızlıca geri gelmesine sebep olur. Ayrıca kişiler diyet yapmayı zorunlu bir görev gibi algılamaya başlar. Bu durum kişinin kaygılarını da tetikler" ifadelerini kullandı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
DuygusalDuyguYiyerek
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