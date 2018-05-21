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Oruç, kalbe iyi geliyor

Orucun sağlığa faydalı olduğunun bilimsel olarak ispatlandığını vurgulayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Emin Latif, “Oruç, koroner kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Oruç tutanlarda, kalp ve damar sisteminde pıhtılaşma olayları azalmaktadır” dedi

21 Mayıs 2018 Pazartesi 17:12
Oruç, kalbe iyi geliyor

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Emin Latif, Ramazan’da tutulan orucun kalp sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayının en önemli ibadeti arasında olan orucun sağlığa faydalı olduğu bilimsel olarak ispatlandığını belirten Dr. Latif, “Oruç, koroner kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Ancak oruç tutmak isteyen kalp hastalarının hekimine danışması gerekiyor. Oruç tutanlarda, kalp ve damar sisteminde pıhtılaşma olayları azalmaktadır.

Oruç tutanlarda yararlı kolesterol (HDL) artmakta, kötü kolesterol (LDL) ile trigliserit düzeyleri dengede kalmaktadır. Bu bulgularla sağlıklı kişilerde orucun koroner kalp hastalığından koruduğu koroner kalp hastalarında ise hastalığın ilerlemesini önlediği veya azalttığı söylenebilir” dedi.

'Kalp diyeti zorlayıcı değildir'

Ramazan’da kalp krizi riskinin büyük ölçüde azalacağını belirten Latif, "Koroner kalp hastalığında bazı kurallara uyulduğunda oruç tutmak, koroner kalp hastalarını olumsuz yönde etkilememekte ve ani kalp krizlerine yol açmamaktadır.

Ancak iftarda aşırı miktarda yağlı, kalorili yemek tüketimi, sigaranın iftar sonrası art arda içilmesi hastalar için risk faktörüdür. Kalp diyeti çok zorlayıcı bir diyet değildir. Kalp hastalarına önerilen beslenme tarzı, sağlıklı kişilerde kaliteli yaşam sürmeleri için tavsiye edilen bir beslenme tarzıdır ve ramazan ayında daha da önem kazanmaktadır.

Tereyağı, hayvansal yağlar ve margarinden uzak durmak çok önemlidir. Tüm bunların yanında aşırı kalorili hamur işleri ve tatlılardan kaçınılmasında gereklidir” şeklinde konuştu.

Sıvı tüketimi önemli

Sıvı tüketiminin büyük önem taşıdığına vurgu yapan Dr. Ali Emin Latif, “Mümkün oldukça yavaş, bol sulu ve protein ağırlıklı besinler tüketilerek, hamur işi, kızartılmış yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Midenin asit salgısını artıran baharatlar Ramazan ayında tüketilmemelidir. Sahurda ise çok yemek tok tutar inancından vazgeçilmelidir. Kan şekerinin hızlı ve ani yükselişine sebep olan tatlı ve besinlerden kaçınılmalıdır. Sahur sofraları kahvaltı gibi hazırlanmalıdır.

Su ve mineral ihtiyacını karşılayacak gıdalar yanında ölçülü miktarda yumurta, süt, yoğurt, peynir ve lifli gıdalar tüketilmelidir. Bunlar hem kan şekerinin yavaş yükselmesini sağlar hem de aşırı mide salgısına sebep olmadıkları için acıkmayı geciktirir” dedi.
İHA

Son Güncelleme: 21.05.2018 17:36
Anahtar Kelimeler:
KalpOruçSahurRamazan
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