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Özellikle erken doğan çocuklarda görülüyor

Özellikle erken doğan çocukların yüzde 70’inde görülen yeme bozukluğu, ciddi rahatsızlıklara neden olabiliyor. Genelde çocukluk döneminde başlayan yemek seçme ve denememe iştahsızlığı arttıran sebepler arasında yer alıyor

29 Haziran 2018 Cuma 17:38
Özellikle erken doğan çocuklarda görülüyor

Erken doğan bebeklerin yüzde 70’inde ciddi yeme problemleri geliştiğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Neşe Akcan, karın ağrısı, gastroözefageal reflü ve kusma gibi gastrointestinal problemi olan çocuklarda yeme bozukluğunun daha sık görüldüğünü ifade etti.

Yeme bozukluğu olan çocuklardaki iştahsızlığın, öncelikle altta yatan organik bir nedene bağlı olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyleyen Akcan, yeme bozukluğunun bazı organik hastalık durumlarında daha sık görüldüğünü belirterek, yemek yemenin hem biyolojik hem de sosyal içeriği olan karmaşık bir davranış olduğunu ve çocukluk döneminde yeme problemlerine daha sık rastlanıldığını belirtti.

Yeme problemleri, sağlıklı çocuklarda yüzde 45 oranında görülürken, gelişim geriliği olan çocuklarda bu oranın yüzde 80’e kadar çıktığını söyleyen Akcan, “Sağlıklı çocuklarda yapılan çalışmalarda ebeveynler, çocuklarının yüzde 60’ının yeteri kadar yemek yemediğini düşünüyor.

Yoğun tıbbi ve davranışçı tedavi gerektiren ciddi yeme bozukluklarının ise sadece çocukların yüzde 10’unda görülüyor” dedi.

'İlk adımda ilaç tedavisi doğru değil'

Yeme bozukluklarında davranışsal tedavinin başarılı olması için ilk basamağın iştah düzenlenmesi olduğunu söyleyen Akcan, çocuğun yemek yemeye motive edilmesi ve iştahının düzenlenmesi için öğünler arasında kalori alımının kısıtlanması gerektiğini ve ilk adımda ilaç kullanılmasının uygun olmadığını söyledi.

"İstenilen gıdayı yediğinde çocuğa övgü şeklinde geri bildirim verirken, tersine durumlarda çocuk yemekleri fırlatma gibi uygunsuz davranış sergilediğinde ebeveynlerin bu davranışı görmezden gelmesi uygun olacaktır" diyen Akcan şu önerilerde bulundu: “Bu yaklaşımlar ödül sistemi ile desteklenebilir, bu çocuğun istenilen davranışı yapmasını kolaylaştırır.

Besin tercihleri olan bir çocuk için, tercih etmediği bir gıdadan az miktarda yemesi, sevdiği bir gıda ile ödüllendirilebilir.

Yıkıcı davranışlar gibi olumsuz davranışlar için ise mola cezası gibi hafif cezalar uygundur. Yeme sorunu olan çocuklar gıdadan kaçtıklarında bu davranışı pekiştirirler. Kaçma-sönme tekniğinin pediatrik yeme bozukluklarındaki yansıması kanıtlanmıştır.”

İHA

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