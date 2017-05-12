Özkul’un tavsiyeleriyle sağlığına kavuştu

Sevilen program yapımcısı Rıfat Cenk için son 2 yıl sağlık sorunları ile geçti. 2015 yılında kalbe giden 3 damarının tıkandığını öğrendiği gün hayatının en kötü günüydü. Doktorlar acil bypass deyince şok olan Rıfat Cenk, o günü şöyle anlatıyor: “Bir sıkıntı olduğunu biliyordum ama ‘bypass’ı duyunca şok oldum. 46 yaşındayım nasıl olur diye düşündüm. 3 damarıma müdahale ettiler. Biri yüzde 75, biri yüzde 70, biri yüzde 50 tıkalıydı.”

Bypass ameliyatı çözüm olmadı

Rıfat Cenk bypass ameliyatı ile damarlarının açılacağını, vücut performansının eskiye döneceğini düşünüyordu ama olmadı. Ameliyattan önce ne şikayetim varsa, ameliyattan sonra da aynı şikayetlerim hiç eksilmeden devam etti” diyen Cenk şöyle devam etti: “Yine ayaklar buz gibi, ayak parmaklarım uyuşuyor. Özellikle sağ ayaklarımın parmaklarını hissetmiyordum. Sol ayakta biraz his var ama uyuşuk. Güçsüz dermansız. Ameliyattan önce bende hiç çarpıntı yoktu. Ameliyattan 3 ay sonra çarpıntılar başladı. Önce ara ara yaptı sonra sıklaştı çarpıntılar.”

Dr. Hakan Özkul’la tanışması hayatını değiştirdi

Alternatif yöntemleri araştırmaya başlayan Rıfat Cenk için Dr. Hakan Özkul’la tanışması tam bir dönüm noktası oldu. Dr. Özkul’un tavsiyeleri ve önerdiği formüller sayesinde mutlu, huzurlu, sağlıklı günlerine geri döndü.

Dr. Hakan Özkul’u televizyondaki programlarından takip eden Cenk hayatını değiştiren o programdaki bir bölüme şöyle dikkat çekti: “Programlardan birinde Hakan Hocam şu cümleyi kurdu: ‘Eğer damar yapınızda bir bozukluk olduysa ve bypass ameliyatı geçirdiyseniz, bu damar yapınızdaki bozukluk sadece ameliyatla müdahale edilen damarlarda olmamış olabilir. Vücudun bütün damarlarında bu sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz.’ Ben o zaman bendeki sıkıntıyı anladım. Hakan Hocam’ın tavsiyelerini takip etmeye başladıktan bir süre sonra önce sol ayağımda bir düzelme hissettim. 1 ay sonra da sağ ayağımda epey bir rahatlık hissettim. O uyuşmalar, o soğumalar belli bir süre sonra kesildi gitti. Dermansızlık vardı, o da bitti. Binanın merdivenlerini çıkarken nefes nefese kalırken şimdi sizlerle yarışacak noktaya geldim. Bu çarpıntılarla ilgili psikiyatrist seviyesine kadar gittikten sonra sizin o konuyla ilgili tavsiyenizi de takip ettim. Hem de böyle tam gününde saatinde birebir uyguladım. Belli bir süre sonra çarpıntı da bitti.”

Tıbbi bitkiler damarların açılmasına yardımcı oluyor

Ünlü sunucuyu Beykoz’daki evinde ziyaret eden Dr. Hakan Özkul, kalp damar hastalıklarının teşhisindeki ana problemin altını çizdi: “Vücudun bir damarı tıkanmıyor sadece. Rıfat Cenk’te 3 damarda tıkanıklık olmuş, acil bypass ameliyatı yapmışlar. Ama anlaşılıyor ki benzeri sıkıntı yani damar sertliği ve damar tıkanıklığı ayaklarında da vardı ama bugün bu yok. Bizim söylemeye çalıştığımız tam olarak bu. Bitkisel tedavi damar sertliği ve damar tıkanıklığı işte bu kadar etkili.”

Tıbbi bitkiler sayesinde sadece birkaç damar değil, vücuttaki tüm damar ağının tedavi edilebildiğini belirten Dr. Hakan Özkul, “Tıbbi bitkilerin, doğru kullanıldığı zaman hem kalp yetmezliğini giderici, kalpteki ritim bozukluğunu giderici, hem de kalpte tıkanan damarları açıcı özelliği var” dedi

‘Hastalıklardan korunmak için bitkisel tedaviye devam’

Rıfat Cenk şimdi çok daha sağlıklı... Tekrar damarlarının tıkanmaması için de önlemini almış durumda. “Deforme olmuş vücudu topladık, toplamış haliyle de muhafaza etmek önemli” diyen ünlü yapımcı, bunun için Dr. Hakan Özkul’un tavsiyelerini düzenli olarak uygulamaya devam edeceğini belirtti.

OKAN EGESEL