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Paça çorbası ‘doğal antibiyotik’

Kahramanmaraş’ta özellikle kış aylarında vatandaşların sabah akşam her öğün tükettiği paça çorbası, zengin vitamin ve mineral içeriği dolayısıyla uzmanlar tarafından ‘doğal antibiyotik’ olarak tanımlanıyor.

30 Ocak 2017 Pazartesi 18:17
Paça çorbası ‘doğal antibiyotik’
“Dondurma kenti” olarak bilinse de zengin mutfak kültürüne de sahip Kahramanmaraş’ta, paça çorba geleneği asırlardır sürüyor. Kentin tarihi sokaklarında ve ana arterlerdeki işletmelerde ustalar, sabah akşam özenle hazırladıkları paçaları müşterilerine servis ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan paça çorba telaşı, akşam geç saatlere kadar devam ediyor. Uçakla günübirlik paça içmeye gelenlerin de ziyaret ettiği kentte, bu geleneksel lezzet özellikle kış aylarında yoğun olarak tüketiliyor. İçeriğindeki kolajen, vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren, vücuda güç veren paça çorbası, uzmanlarca da “doğal antibiyotik” olarak tanımlanıyor.

‘Önemli bir gıda maddesi’

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özlem Turgay, paçanın, mineral ve vitamin bakımından zengin bir çorba olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Paça çorbası yüksek oranda vitamin ve mineral içeriğiyle özellikle çok uzun yıllardan beri grip veya nezleye yakalananların ya da kemiklerinde kırılma olanların tercih ettiği bir gıda. Yapımında hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle erkeklerin bolca tercih ettiği, içerisinde sarımsak, limon ve sirke gibi unsurların bol miktarda tüketildiği bir gıda. Gerek antioksidan, gerek vitamin içeriğinin yüksek olması dolayısıyla tüketilmesi önerilen önemli bir gıda.”

Kilolulara da öneriliyor

Diyetisyen Hilal Kayahan da paçayı kilo problemi yaşayanların sık tüketmesi gerektiğini ifade etti. Paça çorbasının içerdiği antioksidanların kanser hastaları üzerinde olumlu bir etki oluşturduğunu vurgulayan Kayahan, paçanın bağışıklık sistemini özellikle kış günlerinde kuvvetlendirecek bir besin maddesi olarak da tanımlanabileceğini söyledi. AA
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