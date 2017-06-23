Parkinson için yeni umut

Bilim adamları, ilk kez Parkinson hastalığının ortaya çıkmasında bağışıklık sisteminin otomatik tepkilerinin rolü olabileceğine dair bulgulara ulaştı.
ABD’nin Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi ve La Jolla Alerji ve Bağışıklık Enstitüsünden bilim adamlarının, Parkinson hastalığına ilişkin yaptıkları araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.
Araştırmada bilim adamları, Parkinson hastalığının semptomu olan yaşlanmayla birlikte beyin hücrelerinde biriken alfa-sinüklein proteininin beyinde tetiklediği bağışıklık tepkisi sonucu, bağışıklık hücrelerinin beyindeki nöronlara karşı harekete geçip onları tahrip ettiğini saptadı.
Araştırma için 67 Parkinson hastası ile aynı yaşlardaki 36 sağlıklı bireyin kan örneklerini karşılaştıran bilim adamları, alfa-sinükleine maruz kalan sağlıklı bireylerin kan örneklerinde bağışıklık tepkisine rastlamazken, hastalık sebebiyle beyinde biriken proteine daha önce maruz kalmış olan Parkinsonlu bireylerin kan örneklerinde güçlü bağışıklık tepkisinin ortaya çıktığı gözledi.
Tedaviyi mümkün kılabilir
Parkinson’un bağışıklık kaynaklı olarak ortaya çıktığının saptanması halinde hastalığın bağışıklık terapileriyle daha kolay tedavi edilebileceği kaydedildi. AA