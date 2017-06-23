Parkinson için yeni umut

Bilim adamları, ilk kez Parkinson hastalığının ortaya çıkmasında bağışıklık sisteminin otomatik tepkilerinin rolü olabileceğine dair bulgulara ulaştı.

ABD’nin Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi ve La Jolla Alerji ve Bağışıklık Enstitüsünden bilim adamlarının, Parkinson hastalığına ilişkin yaptıkları araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.

Araştırmada bilim adamları, Parkinson hastalığının semptomu olan yaşlanmayla birlikte beyin hücrelerinde biriken alfa-sinüklein proteininin beyinde tetiklediği bağışıklık tepkisi sonucu, bağışıklık hücrelerinin beyindeki nöronlara karşı harekete geçip onları tahrip ettiğini saptadı.

Araştırma için 67 Parkinson hastası ile aynı yaşlardaki 36 sağlıklı bireyin kan örneklerini karşılaştıran bilim adamları, alfa-sinükleine maruz kalan sağlıklı bireylerin kan örneklerinde bağışıklık tepkisine rastlamazken, hastalık sebebiyle beyinde biriken proteine daha önce maruz kalmış olan Parkinsonlu bireylerin kan örneklerinde güçlü bağışıklık tepkisinin ortaya çıktığı gözledi.

Tedaviyi mümkün kılabilir

Nöronların normalde bağışıklık sisteminin otomatik tepkilerine karşı korunaklı olduğuna dikkati çeken bilim adamları, Parkison hastalığında zarar gören depomin nöronlarının ise hücre yüzeyindeki protein içeriğinden ötürü yabancı olarak algılandığından bağışıklık tepkilerine maruz kalabildiğini belirtti.



Bilim adamları, alfa-sinükleine yönelik bağışıklık tepkisinin Parkinson’u tetikleyen asıl faktör mü olduğunu yoksa beyinde nöron ölümüne katkı yapan ikincil unsur olarak mı işlev gördüğünü anlamak için daha ileri çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Parkinson’un bağışıklık kaynaklı olarak ortaya çıktığının saptanması halinde hastalığın bağışıklık terapileriyle daha kolay tedavi edilebileceği kaydedildi. AA