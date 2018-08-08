Pek çok anne bu hataları yapıyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevgi Ünal, çocuk beslenmesi konusunda bilmeden yapılan hataların hem çocuğun gelişimine olumsuz etkilediğini hem de anneyi çok fazla yorduğunu söyledi.

Kainattaki tüm annelerin en değerli varlığının yavruları olduğunu insanoğlu için ise bu değerin tarifinin bile güç olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevgi Ünal, annelere seslendi.

Pek çok annenin çocuklarına sağlıklı olması ve bağışıklık sistemi kuvvetlenmesi için yaptığı bazı iyi niyetli uygulamaların, fayda yerine zarara neden olabildiğini belirten Dr. Ünal “Çocukluk dönemindeki iştahsızlık ve yeme bozuklukları annelerin en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor. Bu durumda anneler kendisine göre doğru olan bir takım yanlışlar yapıyor” dedi.

‘Çocuğa zorla yemek yedirmeyin’

Herhangi bir sağlık sorunu olmayan çocuğa zorla bir şeyler yedirmeyi annelere tavsiye etmediğini belirten Dr. Ünal, “Eğer çocuğunuz yemek yemeyi çok sevmiyor ve size göre az yiyorsa onu zorlamayın.

Herhangi bir sağlık sorunu yoksa ısrarcı olmayın. Çocuğu kendi seçimlerine bırakıp acıktığı zaman yemesine müsaade etmelisiniz. Kendi haline bırakırsanız bir süre sora kendi yeme şeklini bulacaktır. Annelerin yaptığı en büyük hatalardan biri de çocuğun doymadığını düşünmektir.

Yemek için zorlanan çocuklar ileriki yaşlarda sıkıntı yaşayabilir. Bunun için çocuğunuz acıktığında yesin ve doyduğu zamanı, miktarı kendi belirlesin” diyerek yemeğin de mutlaka sofrada yenmesini tavsiye etti.

‘Ödül olarak abur cubur vermeyin’

Çocuk beslenmesinde yapılan en önemli hatalardan birinin çocuğa ödül olarak abur cubur vermek olduğunu ve bu hatayı annelerin yanında babaların da çok düştüğünü belirten Ünal, “Maalesef pek çok anne baba çocuklarını abur cubur ile ödüllendiriyor. Bu durum da çocuğun beslenme karakterini etkileyecek bir davranıştır.

Günümüzde çocuklarda başlayan kötü beslenmenin artmasının nedenlerinden biri de budur. Çocukların Disiplinli bir beslenme alışkanlığı kazanması için çocuklara abur cubur ile ödüllendirmeyin” diyerek çocukların başka şeylerle ödüllendirilmesini tavsiye etti.

‘Hareketlilik konusunda çocukları kısıtlamayın’

Son günlerde sürekli dillendirilen obeziteye karşı önlem alınırken de bazı hataların yapıldığını belirten Dr. Sevgi Ünal, çocukların doğal ve organik gıdaları tatlıyı belli ölçüde tüketmesini önererek “Aslında günümüzde sıkıntının temeli hareketsizlik.

Yaşı kaç olursa olsun herkes ihtiyacı olan gıdayı doğal olarak alır ve herkes yaşına uygun şekilde hareket ederse obezite sorunu da ortadan kalkar. Anne babalar beslenme konusunda olduğu gibi hareketlilik konusunda da çocukları kısıtlamamalı. Yemeğini yiyen çocuk yaşının gerektirdiği gibi oynamalı hareket etmelidir.

Hareket eden çocuk daha güzel yer, daha güzel uyur ve daha sağlıklı olur” diyerek çocukların beslenmede ve hareket ettiğinde de kısıtlanmamasını istedi.

İHA