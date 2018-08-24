Pelvik taban cerrahisinde yerli çözüm

EÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Yeniel ile ekibi, her 10 kadından 1’inde pelvik organ prolapsusları (sarkma) ve her 5 kadından 1’inde görülen idrar kaçırma sorunlarının cerrahi müdahale çözümünde kullanılan medikal ürünü geliştirmek için çalışma başlattı.

Günümüzde söz konusu sorunun çözülmesi için cerrahi müdahalelerde kullanılan medikal ürünün ithal ve Türkiye bütçesine yıllık yaklaşık 30 milyon TL’lik yük getirmesi nedeniyle yerli ve milli medikal ürün geliştirmek üzere yola çıkan Doç. Dr. Yeniel ile ekibi önemli bir yol kat etti. Medikal ürünle ilgili patent başvurusunda bulunan Doç. Dr. Yeniel’i ziyaret eden EÜ Rektörü Budak, Egeli bilim insanı ile ekibini tebrik etti.

İnsan sağlığına önemli katkı

Geliştirilen medikal ürünün hem ülke ekonomisine hem de insan sağlığına ciddi katkıları olacağına dikkat çeken Rektör Budak, “Öğretim üyelerimizden oluşan bir araştırma ekibimiz, kadınlarda idrar kaçırmaya yönelik olarak geliştirdikleri medikal ürün patent alma aşamasında. Hocalarımızın milli ve yerli materyal üretimiyle tıpta yeni bir icraata imza atıyor.

Özellikle ithal ettiğimiz bu biyomedikal malzemelerin toplam ithalat hacmi yaklaşık 30 milyon TL. Bunun ithalatın önlenmesine yönelik de geliştirilen ürün hem ülke ekonomisine hem de insan sağlığına ciddi bir katkı sağlayacak. Hocalarımızı çalışmaların dolayı tebrik ediyorum. Özellikle biyomedikal anlamda yatırım yapan özel sektörü de üniversitemize davet ediyorum” diye konuştu.

'Daha etkili ve kolay uygulanabilir'

Çalışmayla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Yeniel, “Pelvik taban cerrahisinde kullanılan sarf malzemelerle ilgili bir çalışmamız oldu. Bu sürecin sonunda patentlenebilir olduğunu düşündüğümüz ürünün patent başvurusunu yaptık. KOSGEB’ten de destek alarak ticarileştirme sürecine başladık.

Prototip geliştirme aşamasındayız. Amacımız yurt dışından ithal edilen sarf malzemenin ikamesini sağlamak üzere yerli ve kendi hastalarımıza uygun bir cihaz geliştirmek. Aynı zamanda başarılı olmamız durumunda ürünümüzü dünyada insanların hizmetine de sunmak istiyoruz. Geliştirdiğimiz ürün daha etkili, güvenli, dayanıklı ve kolay uygulanabilir” dedi.

İHA