Probiyotikler bizim dostumuz

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Normalde doğada iki bakteri türü bulunmaktadır. Bu bakteri türlerinden biri, hastalıklara sebep olan ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen patojen bakteri sınıfıdır. Diğer bakteri türleri ise, vücut için fayda sağlayan ve özellikle de sindirim sistemi sağlığını destekleyen yararlı bakterilerdir. Zararlı bakteriler vücudun her hangi bir bölgesine yerleşip, yaşayabilirken, yararlı bakteriler sadece bağırsaklara yerleşmekte ve böylece sindirim sisteminin faaliyetlerine yardımcı olmaktadır. Öyle ki, yararlı bakteriler olmadan, besinlerin sindirimini dahi gerçekleştirmek mümkün değildir.



Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Bülent Değertekin, probiyotiklerin vücudun genel sağlığındaki rolüne değinerek, "Probiyotikler bizim için dışarıdan alamadığımız vitaminleri üretiyorlar, bağırsak duvarının bütünlüğünü sağlamada rol alıyorlar, zararlı organizma veya bakterilerin vücudumuza yerleşmesini engelliyorlar" dedi.

Doç. Dr. Bülent Değertekin, probiyotiklerin vücudun genel sağlığındaki rolü, hangi gıdalardan alınabileceği konusunda ve probiyotiklerin faydaları hakkında açıklamalarda bulundu.



"Probiyotikler iyi mikro organizma demektir" diyen Doç. Dr Değertekin, vücudumuzun sağlığını düzelten ve faydalı olan mikro organizmalara probiyotik denildiğini ifade ederek, bu mikroorganizmaların vücutta çok büyük fonksiyonlar gördüğüne değindi. Değertekin, "Probiyotikler bizim için dışarıdan alamadığımız vitaminleri üretiyorlar, bağırsak duvarının bütünlüğünü sağlamada rol alıyorlar, zararlı organizma veya bakterilerin vücudumuza yerleşmesini engelliyorlar ve sağlıklı dışkılamada rol oynuyorlar.

Vücudun genel sağlığında oldukça önemli

Ayrıca probiyotikler sağlıklı yaşamda ve vücudun genel sağlığında oldukça önem arz ediyor. Alerjik hastalıkların az görülmesi açısından da önemliler, hatta bazı probiyotik formların kanseri azalttığına dair literatürde ciddi yayınlar var. Probiyotikleri doğal yollardan alabileceğimiz birkaç gıda var bunlardan biri yoğurt, zaten Türk mutfağında da yeri çok fazla. Bunun dışında süt ve süt ürünleri, dondurma ve kefir probiyotik açısından oldukça zengin gıdalardır.



Kefiri bağırsak florasını düzeltmesi açısından da öneriyoruz. Bazı bakterilerin bağırsaktan kanser yapıcı maddeleri temizlediğini biliyoruz, bu kapsamda bağırsaktaki mikroorganizma dengesini düzelttiğiniz zaman karaciğer yağlanması da azalıyor ve kilo dengesi sağlanıyor. Probiyotikleri uzun zaman dilimi kullanabiliyoruz, sadece ishal gibi durumlarda 5-7 gün arasında kullanılmasını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Probiyotik nedir?

Bunun dışında probiyotik denilen kavrama dair de bilgi veren Değertekin, probiyotiklerin bu iyi mikroorganizmaların yaşamasına uygun ortam sağlayan maddeler olduğunu belirtti. "Probiyotik alındığı zaman iyi mikroorganizmalar (probiyatikler) çoğalıyor" diyen Değertekin, konuşmasına şu şekilde devam etti:





"Lifli gıdalar ve sebzeler probiyotikler grubu olarak değerlendiriliyor. Akdeniz tipi dediğimiz zeytinyağlı, bol sebzeli, bol otlu, rafine olmayan gıdalar alındığı zaman, bunlar probiyotiklerin ortama yerleşmesini, çoğalmalarını ve daha etkili olmalarını sağlıyor. Dolayısıyla diyette hem probiyotiği almak önemli, hem de onların iyi yerleşmesini sağlayacak probiyotikleri almak önemli."

Probiyotiklerin faydaları

Probiyotikler, vücutta, toksin ve kanserojen maddeler gibi, zararlı bileşiklerin oluşmasını önlemeye, zararlı bakterilerin ise çoğalmasını engellemeye yardımcıdır. Sindirim sistemi sağlığı için etkili olan probiyotiklerin faydaları şu şekildedir;

- İshal ve kabızlık oluşumunun önlenmesine yardımcı olmaktadır.

- Şişkinlik, hazımsızlık ve gaz problemlerinin giderilmesine yardımcı olmaktadır.

- Mide bağırsak (gastrointestinal) rahatsızlıkların ve enfeksiyon oluşumlarının engellenmesine katkı sağlamaktadır.

- İrritabl bağırsak sendromu, kolit ve diğer bağırsak sorunlarının önlenmesine yardımcı olmaktadır.

- Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlamaktadır.

- Kandaki kolesterol ve şeker dengesinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

- Kilo kontrolünü sağlamaktadır.

- Hastalık sonrası hızlı iyileşme sağlamaktadır.

- Mantar enfeksiyonu ve alerjik reaksiyon riskini azaltmaktadır.

- İdrar yolları enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı olmaktadır.

- Diğer besinlerde bulunan vitamin ve mineralleri vücut tarafından emilmesine katkı sağlamaktadır.

- Mesane kanseri riskini azaltmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir.

- Çocuklarda gelişen egzama semptomlarının azaltılmasına ve önlenmesine katkı sağlamaktadır.

Hangi besinler doğal probiyotik?

Probiyotikler bazı besinlerin yapısında doğal olarak bulunmaktadır. Genellikle de, süt ürünlerinde bulunan probiyotikler, diğer bazı besinlerin de yapısında vardır. Buna göre, probiyotik içeren bazı besinler şu şekildedir;

Ev yoğurdu, peynir, kefir, lahana turşusu, salatalık turşusu, ayran, keçi sütü, kombu çayı, mikro yosunlar, bitter çikolata, nar ekşisi, sirke, şalgam, boza.