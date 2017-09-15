Prostat büyümesi erkeklerin sorunu büyük

Türk Üroloji Derneği'nin Dünya Prostat Günü dolayısıyla İstanbul'da GSK'nın desteklediği toplantıda konuşan Kadıoğlu, iyi huylu prostatın 50 yaş üzerinde yüzde 50 ile 75 arasında, 70 yaş üzerinde de yüzde 80 oranlarında görüldüğünü söyledi.

Kadıoğlu, "Türkiye'de 5.6 milyon erkekte iyi huylu prostat büyümesine bağlı şikayet ve belirtiler var. Obezite, şeker hastalığı, artmış total enerji alımı, total protein tüketimi, kırmızı et, yağ, tahıllar, ekmek, kümes hayvanları ve nişasta ile beslenme, iyi huylu prostat açısından risk oluşturuyor. Sebzeler, meyveler, doymamış yağ asitleri, linoleik asit ve D vitamini bitkisel kaynaklı gıdalarla beslenme ve egzersiz, iyi huyla prostatı koruyucu özellik taşıyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Önder Yaman, “Hastaların yüzde 70’inin ilaç ile yüzde 30’unun ise cerrahi olarak tedavisi mümkün” dedi.

HABER MERKEZİ