Radyolojide cihaz az, tetkik fazla

Türk Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Tamer Kaya, Türkiye’de bulunan Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) cihazlarının İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) ülkelerine kıyasla ortalamanın altında olduğunu dile getirdi.
Prof. Dr. Tamer Kaya, yapılan tetkiklere göre cihaz sayının çok az olmasına dikkat çekti. Kaya, “Radyolojinin farklı bir bakış açıcı var. Hekimliğin asıl görevi ‘Önce zarar verme’ ilkesidir. Buna en çok dikkat etmesi gereken bir branş radyoloji. Burada önümüzde radyasyon problemleri kitleye verilen dozun dikkatli olmazsak bir kimyasal savaşta ya da ortaya çıkabilecek dozları farkında olmadan verme riskini taşıyor. Bunu en iyi şekilde kontrol etmesi gereken bizleriz. Onun için buna hassasiyet gösterilmesi her zaman önemli. Yapılan tetkiklerin miktarının sayıca çok olması bizim en başlıca sorunumuz. Bunu yabancı ülkelerle kıyasladığımızda bu iyice tespit edilebiliyor. Özellikle cihaz sayımıza baktığımızda OECD ortalamasının altında yer alıyoruz. Radyoloji, tomografi ve MR bir zamanlar çok yaygın bir duyulan bir şeydi. ‘Bizde çok MR cihazı var, İngiltere’den çok İstanbul’da var’ diye. Bugün sorun o değil. Bizim ortalama cihaz sayımız OECD ülkelerinin altında. Fakat yapılan tetkiklere baktığımızda MR tetkikleri sayımız OECD ülkelerinde birinci sırada. Dünyada OECD ülkeleri içerisinde en çok MR çektiren tetkiki yapılan ülke hala biziz. Tomografiye baktığımızda OECD’de 7 veya 8’inci sıradayız. Bu da çok önemli üst sıralarda sayılabilir” dedi.