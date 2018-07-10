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'Rehabilitasyon tedavisinde en etkili yöntem'

Hidroterapiyi hastalıkların veya fonksiyonel kayıpların tedavisinin suyun fiziksel özelliğinin kullanılarak yapılması olarak tanımlayan Uzm. Dr. Türkan Tünerir, "Rehabilitasyon tedavisinde en etkili yöntem hidroterapidir" dedi

10 Temmuz 2018 Salı 18:12
'Rehabilitasyon tedavisinde en etkili yöntem'

Uzm. Dr. Türkan Tünerir, rehabilitasyon tedavisinde en etkili yöntemin hidroterapi olduğunu söyledi.

Hidroterapi ünitesinde havuz içinde rehabilitasyon tedavilerini başarıyla devam ettiklerini belirten Dr. Tünerir, "Rehabilitasyon uygulaması, genelde erişkinlerde nörolojik hastalıklar sonucu oluşan inme (felç) tedavisinde ve çocuklarda ve yetişkinlerde CelebralPalsi, skolyoz, kifoz, kas-iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde yoğun bir şekilde kullanılıyor. Skolyoz, postür bozuklukları gibi hastalıklarda havuz içinde uygulanan özel egzersiz ve rehabilitasyon programlarıyla hastalarda iyileşme sağlanıyor.

Suyun kaldırma gücü ile yer çekiminin vücuda uyguladığı kuvvet azalıyor. Böylece vücut ağırlığı yüzde 90'a kadar azalıyor. Suyun etkisi ile de el, kol, bacak gibi uzuvlar daha rahat hareket ettiriliyor. Dışarıda hiç adım atamayan bir çocuk veya yetişkin, havuz içinde birkaç adım bile atabiliyor.

Suyun rahatlatıcı etkisinden de yararlanılıyor ve çocuklar bunu bir oyun gibi görüyor, bu nedenle tedavide daha başarılı sonuçlar alıyoruz” dedi.

Hidroterapi alanında büyük gelişmeler var

Son yıllarda Türkiye'de hidroterapi alanında büyük gelişmeler yaşandığını aktaran Uzm. Dr. Türkan Tünerir, hidroterapi yönteminin birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaya başlandığını anlattı. Hidroterapiyi hastalıkların veya fonksiyonel kayıpların tedavisinin suyun fiziksel özelliğinin kullanılarak yapılması olarak tanımlayan Dr. Tünerir, “Eklemleri üzerine yük bindirilemeyen hastalar, suyun kaldırma kuvveti sayesinde rahatlıkla eklemlerini kullanarak egzersizlerini daha ağrısız ve aktif şekilde yapabilmektedirler.

Obezite sınırlarında olup, bir türlü kilo veremeyen kişiler de de su içi egzersizler vücut metabolizmasını hızlandırarak sağlıklı kilo vermeyi sağlamaktadır. Yine kronik kas ağrılarıyla seyreden ve yaşam kalitesini bozan fibromiyalji hastalığında hidroterapiye eklediğimiz terapötik masaj ile birlikte çok etkili sonuçlar elde etmekteyiz” ifadelerini kullandı.
İHA

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