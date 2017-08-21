Rinit, yaşam kalitesini düşürüyor





Bahar aylarında ortaya çıkan alerjik nezle ( rinit ), yaz aylarında da yaşam kalitesini düşürmeye devam ediyor. Sokakta ve bahçelerde daha çok vakit geçirerek yaz tatilinin keyfini çıkartmak isteyen çocuklarda alerjik nezle nedeniyle, hapşırma krizleri, burun akıntısı ve kaşıntısı sık görülüyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uz. Dr. Kaan Kadıoğlu, alerjik rinitin yıl boyu sürebildiği gibi mevsimsel de olabileceğini söyledi.

Evlerde bulunan çiçek ve bitkiler polenlere karşı duyarlı olan çocukları çok fazla etkilemeyebileceğini söyleyen Uz. Dr. Kaan Kadıoğlu, açık havada, yeşillik alanlarda ve ormanda görülen bitkiler alerjik nezle şikayetlerinin artmasına neden olabileceğini ifade etti. Kadıoğlu, “Alerjik nezleye polenlerin yanı sıra, evdeki toz, hayvan tüyleri, tütün dumanı gibi alerjilere de yol açabilmektedir. Alerjik nezlesi olan çocuklarda astım da görülmesi, sık karşılaşılan bir durumdur.



Bu nedenle aileler çocukta öksürük ve hırıltı belirtilerine karşı dikkatli olmalıdır. Çocukluk yaşlarında ilk belirtilerini veren hastalık, tedavi edilmezse kişinin tüm hayatı boyunca birlikte yaşamayı öğrenmesi gereken bir durum haline gelebilir” dedi

‘Alerjenlerden kaçınmak lazım’

Alerjik nezle tedavisinin ilk adımının, alerjiye neden olan alerjenlerden kaçınmak olduğunu söyleyen Uz. Dr. Kaan Kadıoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

“Eğer çocuktaki alerjik nezle polenlere karşı gelişiyorsa, tozlaşmanın sıkça görüldüğü aylarda, çocuğu yeşil alanlardan mümkün olduğunca uzak tutmak gerekebilir ya da tedavi altında yeşil alanlarda bulunması sağlanmalıdır. Çevresel korunma yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda, ilaç tedavisine başvurulur. Bu ilaçlar sadece belirtilerin görüldüğü günlerde kullanıldıklarında bile, çocuğun şikayetlerini gidermeye yardımcı olabilir.



İlaç tedavisi yetersiz kaldığında, çocuklarda aşı tedavisi uygulanmaktadır. Çocuğun duyarlı olduğu alerjenlerin artan dozlarda çocuğa verilmesiyle bağışıklık sistemini düzenlemeyi amaçlayan aşı tedavisi, bir süre sonra vücudun bu alerjenleri doğal karşılayabilmesini sağlamaktadır. Alerjik belirtiler gösteren çocukların mutlaka doktor takibinde tutulması ilerleyen yıllarda hastalığın daha ciddi boyutlara ulaşmasını engelleyecektir.” İHA