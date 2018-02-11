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Saatte 12 cana mâl oluyor

Tütünün insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle ülkemizde halen yılda 2,72 milyar dolar ekonomik kaybın olduğunu belirten Dr. Tamer Çoban, “Bir günde 300, bir saatte 12 kişi olmak üzere, yaklaşık 100 bin kişi her yıl sigara nedeniyle ölmektedir” dedi

11 Şubat 2018 Pazar 17:37
Saatte 12 cana mâl oluyor

Türkiye'de yaklaşık 17 milyon kişinin sigara tükettiği ve bu sayının giderek arttığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Tamer Çoban, gelişmiş ülkelerde sigara içme oranının ortalama yüzde 4.7 civarındayken, az gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler de bu oranın yüzde 54 olduğunu kaydetti. Çoban, “Ülkemizde her 10 erkeğinin 6'sı, her 10 kadının 3'ü sigara içiyor. 10-15 yaş arası çocuklarda da sigara içme oranı yüzde 30'lar düzeyinde.

Gelecek 30 yıl içinde sigaraya bağlı ölümlerin, AIDS, verem, trafik kazası nedenli ölümlerinin toplamından daha fazla olacak, gelecekte dünya genelinde 250 milyon çocuğun, sigaraya bağlı olarak ölecektir. Türkiye'de sağlık çalışanları arasındaki sigara içme giderek yükselmektedir. Sigara içen doktorları örnek almayalım. Çünkü onlar da bu hastalığın pençesindeler” dedi.

‘Erkeklerin yüzde 60’ı sigara içiyor’

Türkiye’de sigara içme oranlarında önemli bir düşüş elde edildiği ve bu oranın yüzde 27’lere kadar indiğini kaydeden Çoban, “Burada önemli olan konu, uygulanacak önleme ve tedavi programlarının sürekliliğinin sağlanmasıdır.

Sigarayı bırakma oranları ancak bu şekilde yükselebilir. Tütünün insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle ülkemizde halen yılda, 2,72 milyar dolar ekonomik kayıp olmakta, bir günde 300, bir saatte 12 kişi olmak üzere, yaklaşık 100 bin kişi her yıl sigara nedeniyle erken ölmektedir.

Bu ölümlerin büyük çoğunluğu 35-69 arasındaki yaşlardaki kişilerde görülmektedir. Ülkemizde erkeklerin yaklaşık yüzde 60’ı, kadınların yüzde 20’si ve tüm toplumun yaklaşık yüzde 40’ı sigara içmektedirler” diye konuştu.

Sigarayı bırakmak için atılacak adımlar

Sigaranın bırakılmasının ardından vücutta kalp hızının ve kan basıncının ilk günden itibaren normale dönmeye başlayacağını, dolaşım ve akciğer fonksiyonlarının birkaç haftada düzelme göstereceğini kaydeden Dr. Çoban. sigara bırakma kararını hayata geçirmek için izlenecek adımları şöyle özetledi:

“Sigarayı bırakmak için en önemli kişisel nedenlerinizi yazın. Sigarayı bırakmak için takviminizden bir tarihi işaretleyin ve değiştirmeyin. Sigarayı bırakma sürecinde sizi nelerin beklediğini bilin. Sigara içme isteğinizi tetikleyen sosyal ortamlardan, durumlardan uzak durun.

Sigara bırakma tedavisinde etkinliği kanıtlanmış ilaçları kullanmak için uzmanlardan yardım alın. Sakız veya bant şeklindeki nikotin tedavisi bırakmanıza yardımcı olabilir. Aile ve arkadaşlarınızdan sigara içme isteğinizi önlemek için desteklerini isteyin.

Bir önceki denemedeki başarısızlık bir sonraki denemede başaramayacağınız anlamına gelmez. Bırakma kararlılığından asla vazgeçmeyin.”
İHA

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TÜTÜNSağlıkEkonomikSİGARA
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