'Sadece şekerin kontrolü yeterli değil'

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Aydemir Efelerli diyabetin zarar verdiği organlar ile komplikasyonlarından korunma yollarını anlattı.

Diabetes Mellitus; sıklıkla yalnızca diyabet olarak adlandırılan, genellikle kalıtımsal ve çevresel etkenlerin birleşimi ile oluşan ve kan glukoz seviyesinin aşırı derecede yükselmesiyle (hiperglisemi) sonuçlanan metabolik bir bozukluk. Uzun bir süre kan şekerinin yüksek olması, büyük ve küçük damarları ve sinirleri tahrip ederken tahribat hangi organda ise ona ait sorunlar görülür.

Bu sorunlar karşısında neler yapılması gerektiğini aktaran İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Aydemir Efelerli, “Kardiyovasküler hastalık; diyabetli kişilerde kalp hastalığı ya da inme riski 2-5 kat daha fazladır. Retinopati (gözlerin hasar görmesi); yetişkinlerdeki körlük ve görme bozukluğunun önde gelen sebebidir.

15 yıl boyunca diyabetik olan, şekeri kontrolsüz kişilerin yüzde 2’si kör olurken, yüzde 10’unda ağır görme bozukluğu gelişir. Nefropati (böbreklerin hasar görmesi); diyabetli kişiler için büyük bir tehdittir.

Kontrolsüz tip 1 diyabetli kişilerin yüzde 40’ında 50 yaşına geldiklerinde diyaliz ve böbrek nakli gerektirebilecek, ağır böbrek hastalığı gelişebilir. Nöropati (sinirlerin hasar görmesi); diyabetik sinir hastalığı, bacaklarda ve ayaklarda his kaybına yol açabilir ve bu da ayak yarası ve bacak kesilmesi ile (amputasyon) sonuçlanabilir” dedi.

'Sadece şeker kontrolü yeterli değil'

Komplikasyonları önlemenin mümkün olduğuna da değinen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Aydemir Efelerli, “Hasta kan şekerini düzenli olarak ölçmelidir. Düzenli ve sağlıklı beslenme önemlidir. Haftada en az 5 gün, 30 dakikalık aktivite yapılması diyabet tedavisinde kullanılabilir. İdeal kilonuza ulaşmaya çalışın. İlaçlarınızı doktorunuzun önerdiği şekilde ve saatlerde kullanın. Yan etki veya hipoglisemi olduğunda doktorunuza danışın.

Diyabette komplikasyonları önlemek için sadece şekerin kontrolü yeterli değildir. Kan basıncı ve kolesterolün belli sınırlarda tutulması özellikle kalp-damar hastalıklarını önleyebilir. Ağız bakımına özen gösterin.

Yılda en az 2 kere diş hekimine muayene olun. En az yılda bir göz arkası ve ayak muayenesi ve idrarda albümin ölçümü yaptırın. Diyabet ve sigara çok tehlikeli bir ikilidir.

Sigaranın diyabet komplikasyonlarını arttırdığı bilinmektedir. Özellikle kalp krizi, felç, böbrek hastalığı ve sinir tutulumu sigara ile artmaktadır.

Bu nedenle hemen sigarayı bırakmak için bir önlem alın. Ayak bakımını günlük yapmaya özen gösterin. Her yıl grip aşısı olun” uyarılarında bulundu.

İHA