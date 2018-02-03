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Sağlıklı beslenerek kaliteli yaşlanın

Kaliteli bir yaşlanma için sağlıklı beslenmenin çok önemli olduğunu belirten Geriatrik Uzmanı Dr. Birkan İlhan, “Yeterli fizik aktivitenin yapılması, kronik hastalıkların uygun tedavisi ya da yeni hastalıkların gelişmesinin önlenmesi de önemsenmelidir” dedi

03 Şubat 2018 Cumartesi 16:49
Sağlıklı beslenerek kaliteli yaşlanın

Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de yaşlı nüfusunun artış göstermesiyle birlikte yaşlılığa bağlı olarak geriatrik hastalar da artış gösteriyor. Türkiye’de şu an yüzde 9’lara gelen yaşlı nüfus için kaliteli yaşlanmaya yönelik çalışmalar yapılsa da geleneksel yaşam bunun önüne geçiyor.

Sağlıklı bir yaşlanma geçirme adına Gaziantep’te Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi’nde, kentte ikamet eden yaşlı bireylere ‘Yeterli Beslen Sağlıklı Yaşlan’ etkinliği düzenlendi. Gerçekleşen etkinlikte, yaşlı bireylere sağlıklı yaşam ve ileri yaşta beslenmenin püf noktalarından bahsedildi.

Yaşlı bireylere bilgilendirme etkinliğinin ardından konuşan Geriatrik Uzmanı Dr. Birkan İlhan, programda, yaşlılığın tanımı, dinç yaşlanmaya nasıl yardımcı olunur, dinç yaşlanmaya yardımcı olurken beslenmenin önemi şeklinde sorulara yanıt vermeye çalıştıklarını belirtti.

Doğru beslenmek çok önemli

İlhan, “Hem Türkiye’de hem de dünyada yaşlılığın tanımını yaptık. Hangi yaş grubuna biz yaşlı diyoruz. Her 65 ve 90 yaşındaki yaşlı birbirinden farklı mıdır, ne gibi farklılıklar gösterir, sağlıklı bir yaşlanma mümkün müdür, konularını anlattık.

Çünkü maalesef toplumda şöyle bir algı oluşuyor, yaşlandı artık evinde otursun, yemeğini yapmasın gelini yapar, çamaşırını yıkamasın asmasın kızı yapar gibi bu yaşlıyı daha çok bağımlı hale getiren ve her şeyden uzaklaştıran daha içine kapanık daha fonksiyonları azalmış bir yaşlı oluyor.

Bağımlılık oranı artıyor. Dinç bir yaşlılığın olması için programda bahsettiğim gibi Türkiye ve dünyadan da çok daha yaşlı olmasına rağmen hala çok aktif olarak hayata devam eden kişilerden bahsettik. Bunun olması için öncelikle beslenme çok önemlidir.

Bunun dışında yeterli fizik aktivite, kronik hastalıkların uygun tedavisi ya da yeni hastalıkların gelişmesinin önlenmesi, birtakım aşılama uygulamaları, grip aşısı, zatürreden korunma gibi 65 yaş üzerinde hem dünyada hem de ülkemizde önerilen aşılama programları var bunlardan bahsettik” ifadelerini kullandı.

‘Günde 3 öğünü muhakkak öneriyoruz’

Geriatrik Uzmanı Dr. Birkan İlhan, yaşlı bireylerin beslenme konusunda yaptıkları yanlışları da söyleyerek, “Beslenme açısından günde 3 öğünü muhakkak öneriyoruz. Bu çoğu zaman 2 öğüne düşürülüyor.

Hem birtakım maddi nedenlerle olabilir hem de birtakım yanlış duyumlarla kaynaklanabilir ‘az yiyelim kilo almayayım’ diye. Bir diğer nokta da her bir öğünde protein yönünden zengin beslenilmesi gerekiyor. Yumurta, peynir, süt ve ette yeterli miktarda protein var.

Bunun dışında, mercimek, nohut, fasulye gibi baklagillerde de protein mevcuttur. Bu besinleri 3 öğün paylaştırmak çok uygun olur” diye belirtti.
İHA

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KaliteliYaşlanmaSağlıkFizikKronikTedaviAktiviteHastalık
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