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Sağlıkta çığır açacak buluş

İTÜ'nün Teknoloji Geliştirme Bölgesi ARI Teknokent firmalarından Aksense, sağlık sektörünün en önemli sorunları arasında gösterilen hastanelerde kapılan enfeksiyonların hızlı tanısı üzerine çığır açacak bir buluş geliştirdi

03 Eylül 2018 Pazartesi 01:28
Sağlıkta çığır açacak buluş

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi ARI Teknokent firmalarından Aksense, sağlık sektörünün en önemli sorunları arasında gösterilen 'hastanelerde kapılan enfeksiyonların hızlı tanısı' üzerine çığır açacak bir buluş geliştirdi. Girişimci Dr. Asiye Karakullukçu, enfeksiyon hastalıklarının tanısı için biyosensör teknolojisiyle geliştirilmiş hızlı tanı cihazı tasarladı.

Dr. Karakullukçu’nun buluşu ile birkaç dakika içerisinde hastaya enfeksiyonunun tanısı konulabilecek. Sadece Türkiye’nin değil dünyadaki birçok ülkenin sorunu olan hastane enfeksiyonu sebebiyle her yıl binlerce insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Karakullukçu, "Hastanelerde her yıl binlerce insanın enfeksiyon nedeniyle ölmesinin en önemli nedenlerinden biri de tanının geç konulmasıdır.

İdrar, kan, balgam gibi klinik örneklerden tespit edilen tanı süreçleri bazı durumlarda 3 güne kadar çıkabiliyor. Bu uzun süre de çoğu zaman enfeksiyonu geri döndürülemez noktaya getiriyor. Hedefimiz, geliştirdiğimiz sensor ile enfeksiyon hastalıklarının tanısı için herkesin kolayca kullanabileceği elde taşınabilir bir tanı cihazı üretmek. Hastadan balgam, idrar gibi spesifik örnek almak yerine bir damla kan ile hastane enfeksiyonu olup olmadığını kısa sürede anlayabileceğiz" bilgilerini verdi.
AA

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