‘Sahurdan önce mutlaka uyuyun’

Bu Ramazan’da oruçlu kaldığımız süre 17 saati aşınca oruç ve sağlık konusu kritik hale geldi. Peki Ramazan’da nasıl beslenmeliyiz?

Diyetisyen Selma Öztürk, bu konuda önemli bilgiler verdi, örnek sahur ve iftar menüleri hazırladı.

Ramazan’da 2-3 öğün beslenilmesi ve sahurdan önce 3-4 saat uyunması gerektiğini belirten Diyetisyen Selma Öztürk, şu tavsiyelerde bulundu:

Sağlıklı ve dengeli diyebileceğimiz bir sahur menüsünde 4 besin grubundan (süt grubu, et grubu, tahıl grubu ve sebze-meyve grubu) yeterli miktarda alınması gerektiğini belirten Selma Öztürk, “Aynı zamanda su da bir besin öğesi olduğu için günlük tüketmemiz gereken iki litre suyun bir litresini sahurda tüketebilmemiz gerekmektedir” diye konuştu.

“Sahurda çay içilmemelidir, çünkü her bitki çayının idrar söktürücü etkisi vardır” diyen Öztürk şöyle devam etti: “Sıvı tüketimi başta su, süt, ayran, cacık, şekersiz veya tatlandırıcı ile yapılmış komposto suları veya asidi azalsın diye bekletilmiş madensuyu içerek sıvı ihtiyacımızı ve aynı zamanda mineral ihtiyacımızı karşılamış oluruz.”

Örnek sahur menüsü

Öztürk’ün sağlıklı bir insan için örnek sahur menüsü şöyle:

1 kibrit kutusu kadar (az yağlı, tuzu az) peynir: 30-60 gr.; 1 adet yumurta (tok tutar, her gün yenilmeli); 2 dilim çavdar veya tam buğday ekmeği: 50 gr. veya 1 el kadar pide; 3 tüm ceviz veya 11 adet çiğ badem

3 adet kuru kayısı veya 3 adet hurma veya 1 avuç kuru üzüm; koyu yeşil yapraklı sebzeler (tere, roka, dereotu, maydonoz vb.), domates, salatalık (sızma zeytinyağlı, limonlu); su (1 litre) veya şekersiz komposto suları veya şekersiz maden suyu (açıp bardağa boşaltıp yarım saat dinlendirip öyle için); 3-5 kaşık yoğurt (1 tatlı kaşığı yulaf kepeği veya chia tohumu veya keten tohumu veya çörekotu veya 1/3 bağ dereotu eklenebilir) veya 1 su bardağı kefir veya 1 su bardağı laktozsuz, toztarçınlı süt (200ml).

İftardan sonra egzersiz

Yemek yemenin dışında diğer aylarda önerilen fiziksel aktivitenin Ramazan ayında da her gün şart olduğunu belirten Selma Öztürk, “Özel durumu, sağlık problemi olanlar hariç her gün 30 dakika tempolu bir yürüyüş ya da egzersiz yapılmalıdır. Örneğin iftardan 2 saat sonra yapılabilir.

Ramazan ayında bitkisel çaylara da yer verilebilir. Örneğin sindirim için rezene çayı içilebilir. İştah kontrolü için çubuk tarçın, taze nane yaprakları, adaçayı, yeşil çay, melisa çayı, rooibos çayı, zencefil çayı kullanılabilir. Koyu yeşil yapraklı sebzelerden dereotu, taze nane iştah kontrolü sağlar. Barsak mikrobiyotasını desteklemek adına probiyotik kapsül kullanmanın faydalı olacağına inanıyorum. Bu Ramazan’da ve diğer günlerde sağlıklı ve dengeli beslenmek her zaman birincil önceliğimiz olsun.” İHA