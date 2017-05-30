Saman nezlesi kabusunuz olmasın

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Tarakçı Kantarcı, toplumda sıklıkla görülen alerjik rinit (saman nezlesi) hakkında önemli bilgiler vererek, bu nezleden korunmak için tavsiyelerde bulundu.

Saman nezlesi olarak da bilinen alerjik rinit, kişinin yaşam kalitesini bozarak, iş gücü kayıplarına neden olduğu için önem taşıyor. Yaşla beraber şiddeti azalmasına karşın her yaş grubunda bu nezle ortaya çıkabiliyor.

Ebeveynlerinde alerji geçmişi olanlarda görülme sıklığı daha yüksek olan alerjik rinit, genellikle küçük yaşlarda başlamasına rağmen, ileriki yaşlarda da görülebiliyor. Dr. Neslihan Tarakçı Kantarcı, özellikle sanayileşmiş ülkelerde, çevre kirliliği gibi risk faktörlerinin ön plana çıkmasına bağlı olarak alerjik rinitli hasta sayısının giderek arttığına işaret ederek, “Tetikleyici maddelerin burun mukozasına yapışarak iltihabi reaksiyonları başlatması sonucu hastalık meydana geliyor. En çok polenlerin uçuştuğu bahar aylarında ortaya çıkan tipine ‘Mevsimsel alerjik rinit’, tüm bir yıl boyunca süren tipine ise ‘Perenialrinit’ deniyor. Perenialrinite, genellikle yıl boyunca ortamda bulunan hayvan tüyü, çeşitli kimyasallar veya ev tozu gibi alerjenler neden oluyor” şeklinde konuştu.

‘Rüzgarlı ve kuru havalarda artıyor’

Özellikle kuru ve rüzgarlı havalarda polen miktarın fazla olduğu için alerjik rinitin görülme sıklığının da arttığını belirten Dr. Neslihan Tarakçı Kantarcı, hastanın yaşadığı şikayetlerle ilgili, “Alerjen ile karşılaşıldığında özellikle ağız, burun, gözler, boğaz ve deride kaşıntı ortaya çıkıyor. Burun akıntısı ve gözlerin sulanması da tipik belirtiler arasında yer alıyor. Burun tıkanıklığı ve koku almada güçlük ortaya çıkabiliyor. Bazen bu belirtilere hırıltılı solunum eşlik edebildiği gibi öksürük, geniz akıntısı ve baş ağrısı da görülebiliyor” ifadelerini kullandı. İHA