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Şarbon nedir? belirtileri nelerdir? nasıl tedavi edilir?

Son günlerde sıklıkla gündeme gelen hayvanlardan insanlara bulaşan şarbon hastalığı toplumda oldukça paniğe neden oldu. Doç. Dr. Gülfem Terek Ece şarbon hastalığı hakkında merak edilenleri açıkladı

10 Eylül 2018 Pazartesi 18:05
Şarbon nedir? belirtileri nelerdir? nasıl tedavi edilir?

Şarbon hastalığının ölümcül bir hastalık olduğunu belirten Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği'nden Doç. Dr. Gülfem Terek Ece, “Şarbon bölgesel salgınlara ve ölümlere sebep olabilen bir hayvan hastalığıdır. Şarbon hastalığı mikrobun vücuda girmesinden itibaren yaklaşık 2-7 gün sonra ortaya çıkar. Şarbon hayvandan insana üç şekilde bulaşabilir.

Deriden bulaşma, genellikle hayvanın bakımını, kesimini yapan yani direk hayvanla teması olan kişilere olan bulaşmadır ki bu genellikle ‘deri şarbonu’ olarak karşımıza çıkar. Ülkemizde en sık görülen şekli deri şarbonudur. Bakterinin deriden girdiği yerde, ilk önce böcek ısırığına benzer kaşıntılı bir şişlik oluşur. Bu şişlik 1-2 gün içerisinde 1-3 santimetre çapında siyah renkte bir yaraya dönüşür” dedi.

Bu belirtilere dikkat

Diğer iki şarbon çeşidi olan bağırsak ve akciğer şarbonu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Gülfem Terek Ece, “Şarbon hayvanla temas dışında şarbonlu hayvanın etinin yenmesi ile de bulaşabilir. Bu yolla bulaşma ‘bağırsak şarbonu’ ile sonuçlanabilir. Bağırsak şarbonu bulantı, kusma, ateş gibi belirtilerle başlar, bunu karın ağrısı, kanlı kusma ve kanlı ishal izler.

Bu tip şarbonda tedaviye rağmen ölüm oranı yüksektir. Şarbon mikrobunun solunum yolu ile alınması ise ‘akciğer şarbonu’ ile sonuçlanabilir. Solunum yolu ile bulaşması genellikle sanayi ürünlerinde kullanılan hayvan yünleri, derileri ve kıllarının solunum yolu ile alınması ile olur. Soğuk algınlığına benzeyen belirtilerle başlar, yüksek ateş, solunum güçlüğü vb. ağır bulgularla devam ederek ölümle sonuçlanır” diye konuştu.

Şarbon hastalığını taşıyan hayvanların ivedilikle imha edilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Gülfem Terek Ece, “Şarbonlu olduğundan şüphelenilen veya ölen hayvanlar asla kesilmemeli ve derisi yüzülmemelidir. Şarbondan ölen hayvanlar mümkünse derin çukurlar açılarak kireç ile gömülmeli ya da yakılarak imha edilmelidir" ifadelerini kullandı.

İHA

Son Güncelleme: 10.09.2018 18:48
Anahtar Kelimeler:
şarbon
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