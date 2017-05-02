Sarı nokta hastalığı kör ediyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mucize Yararcan, bir retina hastalığı olan sarı noktanın (makula dejenerasyonu) yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi. Op. Dr. Mucize Yararcan, hastalıkla ilgili uyarılarda bulunarak, 60 yaş üstü kişilerde görülen sarı nokta hastalığının körlüğe neden olabileceğini söyledi. Yararcan, "Makula (sarı nokta) görmeyi sağlayan hücrelerin bulunduğu retinanın, okuma gibi ayrıntılı görmeyi sağlayan bölgesidir. Genellikle 60 yaş üstü kişilerde yıpranma ve bozulma olması sonucu ortaya çıkarak görme azalmasına ve körlüğe neden olur. Gözün arka kısmında bulunan ve merkezi görmeyi sağlayan bölge olan sarı noktayı korumak, görme yetisinin kaybedilmemesi açısından büyük önem taşır. Bu hastalığa sahip kişiler baktığı noktanın ortasını iyi göremez. Okuma zorlaşır, çizgiler kırık ve eğri görülür, renkler soluklaşır. En kısa sürede mutlaka doktora danışmalıdır” dedi.

Hastalığın kuru ve yaş tip olarak ikiye ayrıldığını ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mucize Yararcan, "Yaşa bağlı sarı nokta hastalığının kuru ve yaş olmak üzere iki formu vardır. Kuru tip daha yavaş ilerler. Görme kaybı daha uzun sürede oluşur. Yaş tipte ise ani ve hızlı görme kaybı yaşatmaktadır. Havaların ısınması göz sağlığı açısından olumsuz etkiler yaratmaktadır. Gözümüzün zarar görmemesi için kaliteli güneş gözlüğü kullanmalıyız. Güneşe direkt olarak bakmamalıyız. Sigara içmemeli, ıspanak, brokoli ve koyu renkli sebze ve meyveler tüketmeliyiz. Bunlara dikkat etmemiz göz sağlığımız açısından önemlidir." İHA