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SDÜ'den benzerine rastlanmayan buluş

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Rasih Yazkan, akciğer ve solunum yollarındaki çeşitli operasyonlarda kullanılmak üzere bir buluş geliştirdi. Daha önce benzerine rastlanmayan buluşun, hava kaçağını önlemede kullanılacak yeni bir ürün olduğu belirtildi

22 Haziran 2018 Cuma 18:17
SDÜ'den benzerine rastlanmayan buluş

SDÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Rasih Yazkan, solunum sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan rijit bronkoskopi (akciğer ve solunum yollarındaki çeşitli primer) uygulamaları sırasında oluşan ventilasyon kaçağı ve kaçak sonucu oluşan problemlerin önlenmesine yardımcı olacak bir buluş geliştirdi.

Türk Patent ve Marka Kurumundan patent alan ‘Ventilasyon Kaçağının Önlenmesi Amacıyla Şişirilebilir Sıralı Balonlar İçeren Bir Rijit Bronkoskop Sistemi’ sayesinde, rijit bronkoskopi uygulamalarının etkinliğinin artması, daha güvenli yapılması sağlanarak, anestezi süresinin kısalması amaçlanıyor.

Rijit bronkoskop etrafına yerleştirilecek birbirine bağlı ancak birbirinden bağımsız olarak şişirilebilir üç adet sıralı balon uygulaması ile rijit bronkoskop ile trakea (ana soluk borusu) arasındaki boşluğun kapatılacağı ve bu boşluktan havanın geriye kaçışı önlenerek daha etkili, amacına uygun ve güvenli bronkoskopi uygulamasının yapılmasının sağlanmış olacağı belirtildi.

Yeni bir ürün

Hava kaçağını engellemek amacıyla rijit bronkoskopi lümeni (fizikte birim zamanda bir kaynaktan çıkan ışık miktarı olan ışık akısının birimi) dışına yerleştirmek üzere geliştirilen yeni ürünün endotrakeal entübasyon tüpü uygulamalarının esasına dayandığı ve lümen dışından geriye hava kaçışının önlenmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Buluş hakkında yapılan açıklamada, "Bu buluş bir endotrakeal entübasyon tüpü uygulaması değildir. Bu buluş solunum yolu hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan rijit bronkoskopi uygulamaları sırasında rijit bronkoskopun dışına yerleştirilerek kullanılan ve ventilasyon kaçağını önlemek amacıyla geliştirilmiş tamamen rijit bronkoskop için uyarlanmış yeni bir üründür" ifadeleri yer aldı.
İHA

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