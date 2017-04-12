Şehir hastanelerinde 'Arap doktor' dönemi!

Pekçok tartışmayı da beraberinde getiren şehir hastanelerinde yeni bir tartışma konusu daha ortaya çıktı. Buna göre hükümet, şehir hastanelerinde yabancı doktor istihdam etmeyi planlıyor.

"Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Türkiye 4. Ortak Sağlık Çalışma Grubu" toplantısında konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Körfez ülkeleriyle sağlık turizmi konusunda iş birliğine gidebileceklerini belirterek, "Yeni yaptığımız şehir hastanelerinin bir kısmı uluslararası hasta hizmetleri için ayrılmıştır. Burada yabancı dil bilen hemşirelerimiz, hekimlerimiz görev alacaklardır. Körfez ülkelerinden gelebilecek hekimler ve hemşireler buralarda çalışabileceklerdir" dedi.

Özel sektör aracılığıyla inşa edilecek 25-30 yıl gibi bir dönem için hazine garantisiyle devlet tarafından kiralacak olan Şehir hastanelerinin devlete çok büyük mali yük getireceği yorumları yapılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Kalkınma Bakanlığı, kamu-özel sektör ortaklığı ile yapılan ve çoğunluğu şehir hastaneleri olan 18 sağlık tesisi için özel sektöre 30 milyar dolar kira ödeneceğini açıklamıştı. Kira, şehir hastaneleri için 25 yıl, Halk Sağlığı Kurumu için 15 yılda ödenecek. 2015 yılına göre sağlık tesislerini kamu tarafından ödenecek kira da yüzde 10 artmış oldu. HABER MERKEZİ