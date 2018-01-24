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Şeker hastalarına cerrahi müdahale mümkün 

Şeker hastalarına artık cerrahi bir müdahalesi eskiden yoktu ama artık var” dedi belli bir endeksi üstünde olanlara yapılan tetkiklerde insülin düzeyi seviyesi varsa ameliyat yapıp hastaları insülinden yüzde 92 oranla kurtarıyoruz”

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:33
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Şeker hastalarına cerrahi müdahale mümkün 

Obezite Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Genel Cerrah Osman Yıldırım; obez ve şeker hastalıkları hakkında önemli bilgiler aktardı. Yıldırım, şeker hastalığı ve tedavisi ile ilgili şunları söyledi: “Çağımızın sorunu obezite ve şeker hastalığı. Şunu vurgulamak lazım; tip 2 diyabet olan ve belli bir kilonun üzerindeki hastalarda yapılan tetkiklerde yeterli rezervi varsa, o hastayı insülinden kurtarıyoruz.

Şeker hastalığı belki tam bitmiyor ama insülinden yüzde 92 oranlarda kurtulma şansı var. Bu sebeple, şeker hastalığına bağlı sorunlar ortaya çıkmadan önce tetkikler yapılmalı. Belli bir endeksin üzerindeyseler ve insülin ihtiyacı varsa o kişiler uygun hastalara adaydırlar. Bunlar ameliyat ile büyük oranda insülinden kurtulsunlar diyoruz.”

‘Hayat tarzı mutlaka değişmeli’

Şeker hastalığı hakkında konuşan Yıldırım, “Şeker hastalığının cerrahi bir müdahalesi eskiden yoktu ama artık var. Belli hastalarda belli şartlar taşımak kaydıyla cerrahi müdahale mümkün. Çok zayıf kişilerde şeker ameliyatının şimdilik onayı olmadığı için yapmıyoruz ama belli bir endeksi üstünde olanlara yapılan tetkiklerde insülin düzeyi seviyesi varsa ameliyat yapıp hastaları insülinden yüzde 92 oranla kurtarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Her şeyin ameliyat ile bitmediğini belirten Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:
“Hastalar mutlaka ameliyat sonrası diyetine ve sporuna dikkat etmeli. Hastaların, yaşam tarzı mutlaka değişmeli. Biz herkesi hemen ameliyata almıyoruz. Takip ne kadar iyi yapıldıysa sonuç o kadar iyi oluyor. Burada, değişik aylarda gelip ameliyat olmuş kişiler bulunmakta. Bu hastalardan ortalama 13 kişi toplamda 613 kilo vermiş. Yani yarım tondan fazla kilo vermişler. Bunlarda hepsi sağlığına kavuşmuş hastalar. Önce sağlık için bıçak altına yatıyorlar. Güzellik için değil.

Çıkacak sorunlar ihtimali yüzde 2. Ameliyat olacağınız doktoru, ekibini ve yerinizi iyi seçin ve sizi sıkı takip etmesini isteyin.”
Doç. Dr. Yıldırım, “Hareketli bir toplum değiliz bu yüzden hastalarımız spor yapsınlar. Beslenmelerine dikkat etsinler. Stresten uzak dursunlar. Bunlara rağmen obez olsalar bile çare var. Metabolik cerrahi dediğimiz ya da şeker ameliyatıyla kurtulma şansları var” değerlendirmesinde bulundu.
İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Şeker HastalarıTetkikAmeliyat
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